Terugroepactie tofu van Vivera vanwege stukjes metaal in verpakking

Tijdens onderhoudswerkzaamheden zijn er metaaldeeltjes in het productieproces achtergebleven. Deze zijn in de toegevoegde zoutoplossing terechtgekomen. Dit betekent dat er geen metaaldeeltjes in de tofu zelf zit, aldus Vivera. Maar doordat de metaaldeeltjes wel in de verpakking aanwezig kunnen zijn, wordt het product teruggeroepen.