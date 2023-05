Terugroepactie Jumbo: Salmonella in Jumbo Scharrelkip Filetlap

Supermarktketen Jumbo roept per direct Jumbo Scharrelkip Filetlap met houdbaarheidsdatum 16-05-2023 terug. In dit product is mogelijk de salmonellabacterie aanwezig. Consumptie kan tot ernstige gezondheidsklachten leiden. Klanten moeten de kipfilet niet eten en kunnen hun geld terugkrijgen in de supermarkt.