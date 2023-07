Terugroepactie Albert Heijn: mogelijk salmonella in Huls Sticks Naturel 62,5 gram

Supermarktketen Albert Heijn waarschuwt voor de mogelijke aanwezigheid van salmonella in het product Huls Sticks Naturel in verpakkingen van 62,5 gram. Het gaat om verpakkingen met houdbaarheidsdatum 21 augustus 2023. Klanten moeten dit product niet consumeren en kunnen hun geld terugkrijgen, ook zonder kassabon.

Een voorbeeld van het product is te zien in de linkerzijde van de afbeelding bovenaan dit artikel. Het is overigens niet honderd procent zeker of er écht sprake is van een salmonellabesmetting in de bewuste batch van dit product, maar om ieder risico uit te sluiten heeft Albert Heijn besloten om de volledige voorraad terug te roepen en klanten met klem te adviseren het product niet te consumeren.