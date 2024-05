Terugleverkosten zonnepanelen blijven tot salderen is afgeschaft theme-icon Geld • Gisteren • leestijd 3 minuten • 348 keer bekeken • bewaren

Energiebedrijven mogen huishoudens die met behulp van zonnepanelen stroom opwekken voorlopig terugleverkosten blijven rekenen. Eerder op de dag ontstond er wat verwarring: de suggestie werd namelijk gewekt dat de aanstaande coalitie (bestaande uit PVV, BBB, VVD en NSC) deze terugleverkosten juist wilde verbieden. Hoe zit dat precies? En waar moeten eigenaren van zonnepanelen dan wel rekening mee houden?

In De Telegraaf zei NSC-Kamerlid Wytske Postma dat de aanstaande coalitie een einde wil maken aan de 'boete' die bezitters van zonnepanelen moeten betalen als ze stroom terugleveren aan het net.

Want, zo zegt ze: "Geld moeten betalen voor het terugleveren van stroom van je zonnepanelen is de omgekeerde wereld. Het is gek dat op datzelfde moment de gas- en kolencentrales aan kunnen staan en de consument moet betalen voor teruglevering voor stroom, terwijl dit veel duurzamer is. Dan krijg je dus de situatie dat mensen hun zonnepanelen uit gaan zetten. Zonde."

Maar over welke boete gaat het eigenlijk? Praktisch alle energieleveranciers brengen klanten met zonnepanelen terugleverkosten in rekening. Dat is een ontwikkeling van de afgelopen maanden. Deze kosten worden soms uitgelegd als een 'boete', omdat veel eigenaren van zonnepanelen het oneerlijk vinden dat ze voor het terugleveren van stroom moeten betalen.

Energieleveranciers brengen deze kosten sinds kort in rekening omdat zij hier naar eigen zeggen zelf ook hoge kosten voor moeten maken. De terugleverkosten worden door veel bezitters van zonnepanelen echter ervaren als een (financiële) straf voor hun bijdrage aan verduurzaming. Zij hebben geïnvesteerd in zonnepanelen en worden ineens geconfronteerd met onverwachte kosten, waardoor de terugverdientijd van de zonnepanelen langer wordt.

Geen sprake van een letterlijk verbod

De suggestie werd gewekt dat het expliciet ging om een verbod op terugleverkosten. Maar het zit iets genuanceerder. Energieleveranciers mogen hun klanten voorlopig namelijk gewoon terugleverkosten blijven berekenen.

Pas als de salderingsregeling wordt afgeschaft – wat volgens de plannen van de aanstaande coalitie per 2027 moet gebeuren – moet er iets geregeld worden. Als de salderingsregeling wordt afgeschaft, kunnen mensen de stroom die ze opwekken niet meer wegstrepen tegen het eigen verbruik. En Postma wil voorkomen dat klanten met zonnepanelen dan moeten bijbetalen als ze terugleveren aan het net.

Deze donderdag wordt de nieuwe Energiewet behandeld in de Tweede Kamer. Daarin staat onder meer dat huishoudens een "redelijke vergoeding" moeten ontvangen als zij energie terugleveren aan het net. Leveranciers betalen momenteel ook al zo'n vergoeding als mensen meer stroom leveren dan dat ze zelf verbruiken. Dat gaat meestal om een paar cent.

In het plan van de aanstaande coalitie staat echter dat deze vergoeding niet lager dan nul eurocent mag zijn. Want als deze vergoeding wél onder de nul eurocent duikt, is het bedrag negatief en moet je als bezitter van zonnepanelen dus betalen.

Tot 2027 verandert er eigenlijk niks

De komende jaren verandert er voor bezitters van zonnepanelen dus niets. Pas zodra de salderingsregeling in 2027 in één keer wordt afgeschaft – zoals de aanstaande coalitie van plan is – is er geen sprake meer van het kunnen wegstrepen van de stroom die je opwekt tegen de stroom die je verbruikt. Dat scheelt circa 600 miljoen belastingopbrengsten per jaar.

Andere partijen sceptisch

Volgens Pieter Grinwis van de ChristenUnie is het plan van Wytske Postma een "slap aftreksel" van hetgeen er in De Telegraaf gesuggereerd werd. En Suzanne Kröger van GroenLinks-PvdA vindt dat de nieuwe coalitie "iets verkoopt dat niet waar is".

CDA-fractievoorzitter Henri Bontenbal zegt dat een onmiddellijk einde aan de salderingsregeling "vele malen ongunstiger voor mensen met zonnepanelen is" dan een geleidelijke afbouw. Het kabinet Rutte-IV wilde de salderingsregeling stapsgewijs afbouwen en pas per 2031 laten vervallen.

VVD: "Dit schept ten minste duidelijkheid"

Silvio Erkens van de VVD stelt daarentegen dat de situatie omtrent salderen is veranderd door de recente komst van zonnepanelen. Het is voor consumenten juist duidelijker als deze regeling in één keer verdwijnt, samen met de terugleverkosten. Daartoe dient hij een motie in: energieleveranciers mogen na het afschaffen van de salderingsregeling géén terugleverkosten meer rekenen, is daarvan de strekking.

Voorzitter Cora van Nieuwenhuizen van branchevereniging Energie-Nederland hekelt het Haagse jojobeleid. "Het is hoognodig dat er duidelijkheid komt", zo stelt ze.