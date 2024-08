Telefonische spoofing met telefoonnummer van bank tóch nog mogelijk theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1369 keer bekeken • bewaren

Hoewel banken en telecombedrijven claimen dat het niet langer mogelijk is voor oplichters om mensen te bellen met het telefoonnummer van hun bank, blijkt volgens de NOS dat zogenaamde telefonische spoofing nog wel degelijk plaatsvindt. Slachtoffers van bankhelpdeskfraude zien het telefoonnummer van hun bank op het scherm van hun telefoon verschijnen en denken dat ze écht met hun bank spreken.

Dat meldt de NOS op basis van eigen onderzoek. Hoewel banken en telecombedrijven zeggen dat dit niet meer kan, blijkt het in de praktijk wel degelijk mogelijk.

Telefonische spoofing is al een paar jaar een groot probleem, en de Fraudehelpdesk meldt bovendien dat ze dit jaar een forse toename zien van het aantal slachtoffers dat in deze vorm van oplichting is getrapt.

En dat is opvallend, want banken claimen juist dat deze fraudevariant afneemt. Ze werken samen met telecomproviders om te regelen dat telefoonnummers van de bank niet langer voor dergelijke oplichtingstrucs kan worden misbruikt. Zo hebben banken hun meest gebruikte nummers op een lijst gezet met als doeleinde dat deze nummers niet meer kunnen worden gespooft.

Recente meldingen van slachtoffers

De NOS sprak de afgelopen weken met meerdere slachtoffers van telefonische spoofing die dachten met een echte medewerker van hun bank te spreken. Uit aangiftes die de NOS heeft ingezien, bleek dat enkele slachtoffers op hun telefoonscherm wel degelijk een telefoonnummer van hun bank te zien kregen.

Hackers van veiligheidsbedrijf Secura kregen daarop de vraag om te onderzoeken of het mogelijk is om met behulp van spoofingsoftware te bellen via échte telefoonnummers van banken. Dat bleek mogelijk.

Campagnes en voorlichting

Via campagnes wordt gewaarschuwd voor deze vorm van oplichting. Zo kregen mensen via de campagne 'Hang op, klik weg, bel uw bank!' de instructie om in het geval van twijfel het gesprek te beëindigen, zélf het telefoonnummer van de bank te zoeken en dat te bellen ter bevestiging.

Banken nemen ook individuele maatregelen. ING kwam onlangs met de functie 'Check het Gesprek'. In de ING-app kunnen klanten hun telefoonnummer invoeren en controleren of ze op dat moment echt worden gebeld door een medewerker van ING. De Rabobank biedt klanten de optie om in de app een bericht te ontvangen. Zo weten ze of ze daadwerkelijk met iemand van de bank spreken. En ABN Amro experimenteert met een functie die op 'Check het Gesprek' van ING lijkt.

Meer maatregelen

Branchevereniging NVB (De Nederlandse Vereniging van Banken) wijst op meer maatregelen tegen spoofing. Zo zit er bijvoorbeeld een tijdslot op het overboeken van spaargeld naar de betaalrekening. De gedachte is dat mensen zo extra bedenktijd hebben en de kans op oplichting afneemt. Nu blijkt dat spoofing toch nog kan gebeuren, is de NVB voornemens om extra te waarschuwen.

Uit coulance vergoeden banken vaak de schade, maar dit is afhankelijk van de situatie en het is niet altijd gegarandeerd dat slachtoffers worden gecompenseerd.