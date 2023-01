Telefoneren in het buitenland? Dit is alles wat je moet weten over roaming 27-01-2023 • leestijd 2 minuten • bewaren

Ook wanneer je in het buitenland bent wil je soms even de route opzoeken op je favoriete navigatie-app, of reviews opzoeken van een restaurant. Maar in het buitenland gelden er doorgaans andere regels voor jouw telefoon- of internetabonnement. Je provider en het land dat je bezoekt hebben invloed op de uiteindelijke rekening die je krijgt, en je wilt niet voor onverwachte kosten komen te staan!

Bij bellen en internetten in het buitenland gebruik je het mobiele netwerk van een andere provider. Dat heet roaming. Bij mobiel internet wordt dat ook wel dataroaming genoemd. Zodra er sprake is van roaming, gelden er andere regels dan in Nederland. Standaard staat je roaming uit, maar zoek dus van tevoren uit wat dat roamen je gaat kosten!

Binnen de EU

De telefoon- of internetkosten die je binnen de EU maakt zijn bepaald door het Europees Parlement en de Raad van Ministers. Binnen de EU hoef je over het algemeen geen extra kosten te betalen voor roaming. Dat betekent dat je met je Nederlandse bundel kunt bellen en internetten in een ander EU-land. Je hebt dus geen extra kosten meer bovenop je abonnement. Echter bestaan hier wel uitzonderingen voor.

Redelijk verbruik

In de Europese wetgeving is namelijk een fair use policy (redelijk verbruik) opgenomen. Hierin mag de provider een maximaal gebruik van data in het buitenland opnemen. Wanneer je dus bijvoorbeeld voor lange tijd in het buitenland bent, kan je hierover een mailtje ontvangen. Deze clausule is opgenomen om misbruik van deze regeling tegen te gaan voor mensen met een 'unlimited' abonnement. Dat maximale verbruik verschilt echter wel per provider. De provider mag je, wanneer je dus teveel verbruikt in het buitenland, een extra toeslag opleggen. Die toeslag mag maximaal €2,00 + BTW per teveel gebruikte GB zijn.

Maximum per provider:

T-Mobile en Tele2 heeft 'Unlimited'-abonnement waarbij je in Nederland onbeperkt kunt internetten. In een ander EU-land mag je 27GB gebruiken.

KPN 'Roam like home' heeft binnen de EU geen limiet. Je kan internetten zolang je bundel het toelaat. Wel kunnen ze vragen naar je 'duurzame band' met Nederland, zodat je niet stiekem in het buitenland woont.

Vodafone stelt beperkingen aan het gebruik in het buitenland. Je mag maximaal 40GB gebruiken om te internetten.

Ook kunnen providers aangeven hoe lang je je Nederlandse abonnement mag gebruiken in het buitenland. Zien providers dat je je abonnement 4 maanden achter elkaar vaker in het buitenland gebruikt dan in Nederland? Dan mogen ze daar kosten voor in rekening brengen.

Buiten de EU

Buiten de Unie is het een heel ander verhaal. Daar zijn geen afspraken over gemaakt met providers, dus zij mogen in rekening brengen wat ze willen. Buitenlandse netwerken sturen de Nederlandse providers hoge rekeningen voor het mobielgebruik van de klanten in het buitenland.

Ga je dus op reis? Zorg goed dat je bij je provider informeert en zoek uit wat tijdens zo'n tripje met gematigd telefoongebruik gaat kosten. Het kan namelijk goed zijn dat het aanschaffen van een lokale simkaart goedkoper is dan het betalen van een toeslag.