Financiële hulp voor mensen met handicap of ziekte verschilt sterk per gemeente Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Mensen met een handicap of chronische ziekte maken vaak hoge zorgkosten. Sinds 2015 hebben zij de mogelijkheid om aanspraak te maken op een financiële tegemoetkoming bij de gemeente, maar er zijn tussen gemeenten grote verschillen ontstaan. Uit onderzoek van Independer blijkt dat het verschil in bedrag kan oplopen tot 1000 euro op jaarbasis. 193 gemeenten communiceren online zelfs helemaal niks over een eventuele tegemoetkoming, maar blijken die soms wel degelijk te hebben.

Voordat de zorg gedecentraliseerd werd, was deze voor mensen met een handicap of chronische ziekte landelijk geregeld en was die voor iedereen gelijk. Maar zeven jaar na de decentralisatie zijn er grote verschillen per gemeente ontstaan, stelt de financiële vergelijkingssite Independer vast.

Amsterdam biedt hoogste vergoeding, Maastricht de laagste

De zorgpremies voor 2023 zijn fors gestegen. Gemeenten komen chronisch zieken en gehandicapten tegemoet in deze kosten. Het bedrag mag de gemeente zelf bepalen. Het directe gevolg hiervan zijn enorme verschillen op lokaal niveau.

Van de gemeenten die wel een geldbedrag noemen op de website, varieert de maximale jaarlijkse tegemoetkoming van 80 euro in Maastricht tot wel 1.095 euro in Amsterdam.

Voorwaarden tegemoetkoming verschillen sterk

Ook zijn er grote verschillen per gemeente over wie er nu precies aanspraak kan maken op de tegemoetkoming. Personen met een handicap of chronische ziekte moeten kunnen aantonen dat ze meerkosten hebben door hun aandoening. Bovendien is er een inkomensgrens, maar ook die is per gemeente weer anders.

Waar je de vergoeding precies voor mag gebruiken, verschilt ook weer per gemeente. In de ene plaats mag je die inzetten ter compensatie van het eigen risico, terwijl dat in de andere gemeenten puur bedoeld is voor aantoonbare meerkosten.

Informatie regeling vaak moeilijk te vinden

Voor mensen die meerkosten maken als gevolg van een chronische ziekte of handicap is het vaak erg moeilijk om informatie te vinden over de tegemoetkoming. Zo wordt op de websites van meer dan de helft (193) van de gemeenten het bestaan van deze regeling zelfs niet eens genoemd.

Grote gemeenten waar chronisch zieke burgers in het duister tasten, zijn onder andere Eindhoven, Gouda, Leiden en Alkmaar. Ook gebeurt het dat de regeling wel ergens op de website staat, maar niet terug te vinden is bij een overzicht met alle tegemoetkomingen bij een laag inkomen.

“Goed als gemeenten hier duidelijker over communiceren”