Te hoge straling iPhone12: Apple moet opheldering geven Vandaag • leestijd 2 minuten • 245 keer bekeken • bewaren

In Frankrijk is de verkoop van de iPhone 12 verboden. Daarom wil de Nederlandse toezichthouder voor telecom opheldering van fabrikant Apple. Uit Frans laboratoriumonderzoek blijkt namelijk dat iPhone 12-toestellen te veel elektromagnetische straling uitzenden.

De Nederlandse Rijksdienst voor Digitale Infrastructuur (RDI) twijfelt niet aan het labonderzoek waarop de Franse autoriteiten zich baseren. "De RDI neemt nu eerst contact op met fabrikant Apple. Want Nederland hecht net als Frankrijk veel waarde aan het veilig gebruik van mobiele telefoons. Mobiele apparaten moeten voldoen aan de Europese normen", meldt een woordvoerder. Hij benadrukt wel dat er volgens de toezichthouder "geen acuut veiligheidsrisico" is.

Wat kan deze straling doen?

Volgens het Kennisplatform Elektromagnetische Velden is het risico op gezondheidsschade "heel klein." Het enige bewezen effect dat elektromagnetische straling heeft, is dat deze het lichaam opwarmt. Maar dat gaat niet in grote stappen, aldus Monique Beerlage van het kenniscentrum.

- Elektromagnetische straling uit apparaten kan het lichaam opwarmen. Daarom zijn er limieten voor de blootstelling aan die straling.

- Uit Frans onderzoek kwam naar voren dat het lichaam 5,74 watt straling per kilogram gewicht opneemt uit de iPhone 12 als iemand die telefoon bijvoorbeeld in zijn broek- of vestzak draagt. De Europese norm ligt op 4,0 watt per kilogram.

- Wat merk je daarvan? Je lichaam warmt wat meer op door de straling. Zo leidt de Europese norm van 4 watt per kilogram tot een opwarming van het lichaam van ongeveer 0,1 graden. Bij 5,47 watt, de vastgestelde straling door de Franse toezichthouder, is dat net iets hoger.

- Zoals aangegeven: er is geen sprake van een acuut veiligheidsrisico, aldus Rijksdienst voor Digitale Infrastructuur. Maar zo'n normoverschrijding mag niet.

Vooralsnog geen verbod in Nederland

De Franse toezichthouder eist dat Apple de verkoop van de telefoon tijdelijk staakt en met een oplossing komt voor de te hoge straling. Het is nog niet duidelijk of er in Nederland ook zo'n tijdelijk verbod komt. Daarover beslist de RDI pas nadat er met Apple zelf is gesproken.

De woordvoerder schat dat dit gesprek al ergens deze week zal plaatsvinden. "We zitten er bovenop", is alles wat hij verder erover kan zeggen.

iPhone 12 in 2020 uitgebracht

Apple bracht de iPhone 12 in 2020 op de markt. Mocht je willen weten welke type iPhone jij hebt? Apple legt het op deze pagina uit.

bron: ANP/Apple