Tanken in het noorden van Nederland het goedkoopst 30-03-2021

In de provincies Groningen en Friesland was het de eerste drie maanden van dit jaar het goedkoopst om te tanken. Dat blijkt uit onderzoek van MultiTankcard onder alle tankstations in ons land waar minimaal honderd keer per dag werd getankt. Het onderzoek werd gedaan onder meer dan 4000 pomphouders, meldt De Telegraaf.

Het is opmerkelijk dat de noordelijke provincies de lijst met goedkope E10- en dieselpompen aanvoeren. MultiTankcard-directeur Patrick Roozeman verklaart dit met een prijzenoorlog. "Er lijkt daar een prijzenoorlog aan de gang tussen de verschillende budgetmerken die relatief groot zijn in het noorden." Daarnaast zorgen de lagere vastgoedprijzen in lagere kosten voor de pomphouders. Hierdoor kan de klant een langere literprijs aangeboden worden.

Flinke prijsverschillen per provincie

"Opvallend is dat er flinke prijsverschillen per provincie zijn, waarbij vooral de provincies Groningen en Friesland er in het eerste kwartaal van 2021 uitspringen. In het eerste kwartaal is de gemiddelde prijs van de meest gangbare brandstof - euro 95/E10-benzine - hier veruit het laagst met respectievelijk 1,63 euro en 1,64 euro per liter. Dat scheelt op een volle tank van vijftig liter bijvoorbeeld 2,50 euro in vergelijking met Utrecht, Limburg en Noord-Holland, waar 1,68 euro betaald wordt", aldus Roozeman.

Bron: De Telegraaf