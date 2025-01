't Stoepje winnaar ontbijtkoektest 27-09-2010 • leestijd 3 minuten • 271 keer bekeken • bewaren

Bij de koffie, tijdens de lunch of gewoon als tussendoortje, ontbijtkoek wordt tegenwoordig de hele dag door gegeten. Kassa neemt de naturel ontbijtkoek onder de loep. Wat blijkt? 't Stoepje komt als beste uit de bus.

Bijna iedere Nederlander eet wel eens ontbijtkoek. Er gaan namelijk jaarlijks ruim 100 miljoen ontbijtkoeken doorheen. De koek, ook wel bekend als peperkoek, is een gemaakt van suikerstroop (en/of honing) met roggebloem, specerijen, bakpoeders en soms vruchten en noten. Een van de redenen voor de populariteit van de ontbijtkoek is dat de koek vetarm en vezelrijk is. Consumenten zien de koek als een gezond en verantwoord tussendoortje. Overigens zit er wel flink wat suiker in.

De ontbijtkoek is niet iets typisch Nederlands. Zelfs in het oude Egypte van de farao’s werd al koek gebakken van granen, honing en specerijen. En ook de Grieken kenden een soortgelijk tussendoortje: de honingkoek. In de middeleeuwen was de peperkoek, vernoemd naar het duurste ingrediënt in de koek, populair. Door de ontdekkingsreizen in de eeuwen daarna werden nieuwe specerijen naar Europa gebracht en toegevoegd aan het recept.

Over het algemeen bestaan de specerijen van de ontbijtkoek uit kaneel, nootmuskaat en kruidnagel. De kwaliteit van de ontbijtkoek wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit rogge, de graansoort waar de koek van gemaakt wordt. De donkere kleur van de koek, komt niet zoals veel mensen denken door de rogge. Nee, de bruine kleur komt van de suiker. Tegenwoordig wordt er van alles aan de koeken toegevoegd, appel, rozijnen of kaneel. Ook zijn de tussendoortjes ook per stuk verpakt verkrijgbaar.

De test:

In de meelfabriek van Ranks Meel in Ameide testen vijf deskundigen voor Kassa tien verschillende ontbijtkoeken. Het gaat om ongesneden, naturel ontbijtkoeken die in het hele land verkrijgbaar zijn. Het testpanel bestaat uit Martin Jongenengel, docent broodbak aan het ROC Zadkine, Ivo Vliegendehond, bakker van bakkerij Vliegendehond in Wolvega, voedingsdeskundige Corry Duquesnoy, specerijendeskundige Frank Eggink en Robin Chaigneau, wielrenner bij de wielerploeg Skil-Shimano.

De uitslag:

Merk

Cijfer

Winkel

Prijs

Gewicht

Oordeel deskundigen

’t Stoepje Ontbijtkoek

7,8

markt

€ 2,25

450 g

Stevige, hoge koek, lekkere zoete geur, prettige kruidensmaak, goede koek die in de mond wegsmelt, doet aan ambachtelijke koek denken.

Ontbijtkoek

6,9

Jumbo

€ 0,33

400 g

Lekker pittig van smaak, komt ook terug in de geur, de gember en kruidnagel zijn goed in balans. Een koek die lekker weg eet.

C1000 Ontbijtkoek

6,8

C1000

€ 0,79

500 g

Mooie koek, met zoete, kruidige geur. Koek die lekker van smaak is, alleen wat aan de droge kant.

Peijnenburg ontbijtkoek

6,8

Algemeen Verkrijgbaar

€ 1,09

375 g

Mooie, luchtige koek. Te sterke gembersmaak. Eet wel lekker weg.

Bolletje ontbijtkoek

6,6

Algemeen verkrijgbaar

€ 1,25

500 g

Wat donkere koek en wat zoet van smaak.

Ontbijtkoek

6,2

Aldi

€ 0,49

450 g

Ruikt weinig naar koek, wat plakkerig mondgevoel.

Ontbijtkoek

6,2

Lidl

€ 0,49

450 g

Kruidig qua geur en iets te overheersend qua smaak. Droge structuur en mondgevoel.

Bussink ontbijtkoek

6,1

Algemeen verkrijgbaar

€ 0,89

500 g

Luchtige koek, geen uitgesproken smaak, ietwat droog in de mond.

AH Ontbijtkoek

5,7

Albert Heijn

€ 1,19

600 g

Weinig geur, smaak te scherp, wat peperig, te stug qua structuur.

AH biologische ontbijtkoek

4,4

Albert Heijn

€ 1,23

450 g

Droge koek, te licht van kleur, vlakke smaak, smaakt niet naar ontbijtkoek.