Supermarkten verdienen steeds meer met duurzaam eten

Het duurzaamheidskeurmerk is steeds populairder onder consumenten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2021 was 22 procent van de supermarktomzet afkomstig van duurzaam eten, tegenover 19 procent in het jaar daarvoor. In 2013 ging het nog om 8 procent van de verkochte producten met een duurzaamheidskeurmerk.

Vooral kozen consumenten voor duurzaam varkensvlees, vis, thee of eieren. In deze categorieën ging meer dan 80 procent van het uitgegeven geld naar de producten met een keurmerk. Bij rundvlees en kip werd er veel minder uitgegeven aan zo'n keurmerk. Van die gekochte producten was respectievelijk 18 procent en 23 procent duurzaam.

Het minste geld werd uitgegeven aan duurzame producten in de categorieën bier en wijn, niet-alcoholische dranken en kaas. Dat komt ook omdat hier nog weinig producten een duurzaamheidskeurmerk hebben, aldus het CBS.

In 2020 gaven consumenten meer geld uit in de supermarkt vanwege de coronacrisis. In 2021 werd nog steeds meer uitgegeven aan voeding in de supermarkten dan voor de pandemie het geval was, maar wel iets minder dan in het eerste jaar van de crisis.