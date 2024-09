Supermarkten in de fout: doosjes vrije-uitloopeieren waren misleidend Vandaag • leestijd 1 minuten • 1388 keer bekeken • bewaren

Meerdere supermarkten hebben consumenten misleid bij de verkoop van vrije-uitloopeieren , stelt de Reclame Code Commissie (RCC). Het gaat om afbeeldingen op de verpakkingen, waarop een kip is te zien die in het gras rondscharrelt . In werkelijkheid mochten kippen lang tijd niet naar buiten door een ophokplicht.

Kippen werden preventief binnengehouden om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan. Toch bleven supermarkten eieren verkopen met plaatjes erop van rondscharrelende kippen in weilanden en teksten als: "Lekkere verse eieren van onze eigen boerderij waar de kippen vrij in de buitenlucht kunnen rondscharrelen."

Onder meer Albert Heijn, Aldi en Plus overtraden de regels

Foodwatch ergerde zich daaraan en diende klachten in bij de RCC. Die heeft de dierenwelzijnsorganisatie op meerdere punten gelijk gegeven. Albert Heijn, Aldi, Lidl, Plus en Wegman (verkocht bij DekaMarkt) hebben in periodes waarin een ophokplicht gold de reclameregels overtreden, oordeelt de commissie.

In de zaken bij de RCC ging het niet over de aanduiding 'vrije-uitloopeieren' zelf, maar wel over de overige informatie die bedrijven op de doosjes en bijvoorbeeld hun websites zetten.

Foodwatch noemt de oordelen van de RCC "een belangrijke stap in de richting van transparantie en eerlijkheid voor consumenten".

Ophokplicht is opgeheven

De laatste ophokplicht is inmiddels ingetrokken, omdat het risico op vogelgriep is afgenomen. Tot eind vorig jaar mochten eieren niet meer als vrije-uitloopei worden verkocht als een kip langer dan zestien weken binnen had gezeten. ANP