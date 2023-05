Supermarkten Albert Heijn, Jumbo en Plus "rekenen aanbiedingen vaak niet goed af"

1 mei 2023 - 15:53

Per ongeluk express noem ik het! Ik erger me al jaren aan de zgn per ongeluk foutjes van alle supermarkten bij de een meer dan de ander maar AH is wat mij betreft koploper gezien mijn ervaringen. Ik keek eerst nooit naar de prijzen omdat ik hier niets achter zocht maar het viel mij op dat de kassier steeds vroeg of men de kassabon wilde hebben of niet? Ik zei: "ach ja, waarom niet?" en omdat het een vrij groot bedrag was. Ik keek puur uit nieuwsgierigheid naar de prijzen omdat ook mijn rekening vrij hoog was die ik moest betalen. Ik had nl oude kaas gekocht die ik naar familie overzee wilde sturen. Ik had wel wat flink ingeslagen maar het was 50% afgeprijsd dus ging ik toch maar eens voor zitten. Wat bleek? Albert Heijn had de volle pond berekend ipv die 50% reductie! 6 stukken kaas a 8,00 euro was 48,00 euro voor gerekend ipv 24,00 euro!!! Ik had bijna 100,00 euro aan boodschappen dus viel dit bedrag niet zo gauw op. Het had niets te maken met de bonus oid. Hoewel ik dit pas 3 wkn later aankaartte, moet ik eerlijk bekennen dat ik die 24,00 euro, zonder enige problemen, terug heb gehad! Vanaf DIE dag, kijk ik altijd de prijzen van mijn boodschappen na. ALlE supermarkten maken zich schuldig hieraan! Ik ga niet terug voor een dubbeltje, maar dat is wel pure diefstal! Reken maar uit. Eigenlijk moeten we dit wel doen om het ze af te leren! Ik geef het geld liever weg aan hen die het minder hebben.