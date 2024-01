Supermarkt Jumbo kondigt prijsverlagingen aan

5 jan. 2024 - 12:25

'Tientallen procenten' is dus wat aan de overdreven kant begrijp ik van u. En die prijsverhogingen van 2023 is niet exclusief iets van Jumbo toch? AH zit in de buurt van datzelfde percentage. Andere supers verhoogden ook. En ik vroeg u slechts naar feiten en onderzoeken n.a.v. uw bewering. Wat daar ongefundeerd aan is of betweterig is mij een raadsel.