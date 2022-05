Studenten uitgesloten van eenmalige energietoeslag Gisteren • leestijd 2 minuten • 65 keer bekeken • bewaren

Om Nederlanders met een laag inkomen tegemoet te komen in de stijgende gaskosten op de energierekening is door de overheid een eenmalige energietoeslag in het leven geroepen. Dit houdt in dat elke gemeente inwoners die onder de daar geldende inkomensgrens zitten een tegemoetkoming van maximaal 800 euro mag geven. Maar studenten blijken categorisch uitgesloten te worden van deze tegemoetkoming in de energiekosten, ook als ze wel onder de inkomensgrens in hun gemeente vallen.

Leenstelsel

Bij het invoeren van de regeling is afgesproken dat studenten in principe worden uitgesloten van de eenmalige energietoeslag. De redenatie hierachter is dat studenten tot 21 jaar door hun ouders financieel gesteund zouden kunnen worden, en daarnaast via het leenstelsel ook studiefinanciering krijgen. Ook zouden de woonsituaties van studenten te verschillend zijn, wat het toekennen van een passende toeslag ingewikkeld zou maken.

Studenten vinden uitsluiting 'oneerlijk'

Oneerlijk, vinden veel studenten. Omdat zij naast een fulltime studie vaak maar beperkt kunnen verdienen met een bijbaantje, en door het leenstelsel ook nog een schuld opbouwen. Ze zouden dan in theorie extra moeten lenen om de hoge energierekening te kunnen betalen.

Zo ook Joshua de Roos en Krijn Moons, student Humanistiek en conservatorium muzikant. Krijn en Joshua wonen in een studentenhuis waar de energierekening nu al 2500 euro per jaar duurder uitpakt, en zouden het logisch vinden als ze met het huis bijvoorbeeld als twee gezinnen gezien zouden worden en alsnog de energievergoeding zouden krijgen.

Onbegrip bij LSVB

Ama Boahene van de Landelijke Studenten Vakbond vindt het onbegrijpelijk dat studenten worden overgeslagen, te meer omdat je er volgens de LSVB niet vanuit mag gaan dat ouders financieel kunnen bijspringen. De Studentenvakbond slaat daarom alarm en opende onlangs een Meldpunt Energiearmoede, waar studenten die nu in de financiële problemen dreigen te komen terechtkunnen. De LSVB gaat de meldingen verzamelen en is van plan deze aan te bieden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die volgens LSVB-voorzitter Boahene aan zet is om ook studenten te helpen met de hoge energiekosten.

Energietoeslag aanvragen

Iedereen die vanuit zijn of haar gemeente een uitkering ontvangt, maakt automatisch aanspraak op de energietoeslag. In de meeste gevallen is een deel daarvan al uitbetaald. Mensen die geen uitkering van de gemeente ontvangen maar wel een laag inkomen hebben, moeten de energietoeslag zelf aanvragen. Zij kunnen op de website van de eigen gemeente opzoeken welke inkomensgrens de gemeente aanhoudt voor mensen die de energietoeslag mogen aanvragen, over het algemeen is dit 120% van de bijstandsnorm.

Op de website van de eigen gemeente is meestal ook het formulier te vinden om de energietoeslag zelf aan te vragen. Op de website van de Rijksoverheid kun je ook informatie vinden over het aanvragen van de energietoeslag.