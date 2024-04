Stroomprijs fors omlaag, maar energieprijzen blijven onzeker Vandaag • leestijd 2 minuten • 4248 keer bekeken • bewaren

Dankzij milde winters en overvloedige gasvoorraden zijn de energieprijzen de afgelopen maanden blijven dalen, meldt NU.nl . Deze prijsdaling is direct merkbaar op de energierekening. Deskundigen zijn voorzichtig optimistisch over de toekomst. "Alles zit mee, maar tegenvallers liggen op de loer."

Met name de stroomprijs is de afgelopen anderhalf jaar aanzienlijk afgenomen, blijkt uit gegevens van vergelijkingssite Independer. Momenteel kan men al een energiecontract afsluiten waarbij slechts 21 cent per kilowattuur stroom wordt betaald, inclusief belastingen. In november vorig jaar lag de laagste beschikbare prijs (ongeacht de contractvorm) nog op 35 cent per kilowattuur. Een bijkomend voordeel was de verlaging van de belasting op stroom met 2 cent per januari.

Gasprijs ook gedaald

Ook de gasprijs is aanzienlijk gedaald. In april bedraagt het laagste tarief 1,08 euro per kubieke meter gas inclusief belastingen. Op het hoogtepunt in september 2022 was dat bijna 4 euro. Sinds maart vorig jaar schommelen de tarieven tussen de 1 euro en 1,40 euro per kubieke meter gas.

Een tegenvaller is dat de gasprijs sinds januari van dit jaar juist met 11 cent per kubieke meter is gestegen. Hierdoor betaal je nog niet zo weinig als voor de crisis. In 2021 lagen de gasprijzen nog iets lager, soms zelfs onder de 80 cent.

Daling te danken aan stabiele gasvoorraden

Joris Kerkhof van Independer vertelt aan NU.nl dat de prijsdalingen voornamelijk te danken zijn aan de stabiliteit in de gasvoorraden. "De marktprijzen voor gas hebben een aanzienlijke impact op de stroomprijzen. We hebben twee relatief milde winters achter de rug en de gasvoorraden zijn nog steeds behoorlijk ruim."

“Alles zat mee”

Of de energieprijzen nog aanzienlijk verder zullen dalen is onzeker. "Alles zat in de afgelopen periode mee. De twee milde winters, goed gevulde gasopslagen en zuiniger gasverbruik van huishoudens en de industrie", zegt Hans van Cleef van adviesbureau Publieke Zaken. "Op dit moment zijn de gasvoorraden zo royaal dat we ze in de zomer goed kunnen aanvullen voor de komende winter. Dit biedt stabiliteit voor de gasprijs. Mogelijk kan deze dus nog verder dalen."

Politieke onrust zorgt voor onzekerheid

Van Cleef waarschuwt wel voor grote onzekerheden. Hij benadrukt de spanningen in het Midden-Oosten. "Bovendien is een deel van het vloeibare gas in Europa nog steeds afkomstig uit Rusland. En nieuwe gaswinningprojecten in Qatar en de Verenigde Staten laten nog twee jaar op zich wachten. Wat als Trump weer aan de macht komt in Amerika?" Volgens Van Cleef kunnen de marktprijzen bij een nieuwe escalatie plotseling weer stijgen. "Dat hoeft niet per se te gebeuren, maar er zijn voldoende risico's dat het ook een keer tegen kan zitten."