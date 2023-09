Strijd tegen Google gaat voort: Consumentenbond sleept techgigant voor de rechter Vandaag • leestijd 2 minuten • 969 keer bekeken • bewaren

De Stichting Bescherming Privacybelangen en de Consumentenbond beginnen een rechtszaak tegen Google. Volgens de organisaties is de manier waarop het techbedrijf gegevens van mensen verzamelt in strijd met de privacyregels. De bond wil dat Google daarmee stopt en eist bovendien een schadevergoeding van 750 euro per gebruiker.

In strijd met wetgeving

Google handelt in strijd met Nederlandse en Europese privacywetgeving. De techreus verzamelt via zijn diensten en producten op immense schaal het online gedrag en de locatiegegevens van gebruikers. Zonder daarover genoeg informatie te geven of toestemming te hebben verkregen. Vervolgens deelt Google die gegevens, waaronder zeer gevoelige persoonsgegevens over bijvoorbeeld gezondheid, etniciteit en politieke voorkeur, via zijn online advertentieplatform met honderden partijen. Uit Iers onderzoek blijkt dat de internetactiviteit en locaties van inwoners in Europa gemiddeld bijna 380 keer per dag worden blootgesteld aan online advertentieveilingen.

Wat zijn advertentieveilingen?

De zaak draait om zogeheten advertentieveilingen. Google heeft advertentieruimte op sites en verkoopt die aan adverteerders. Daardoor krijgen mensen reclameboodschappen te zien als ze een site bezoeken. Het plaatsen van die advertenties gaat volledig geautomatiseerd. Dankzij cookies weet Google dat mensen bijvoorbeeld op zoek zijn naar een wasmachine of een nieuwe auto.

Vooralsnog geen reactie

Google laat weten nog niet te reageren, omdat de dagvaarding nog niet binnen is. Bij de aankondiging van de claim in mei zei het bedrijf privacyklachten heel serieus te nemen. "De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om de hoeveelheid data die onze producten gebruiken te minimaliseren en ze toch even nuttig te houden. Daarnaast hebben we het makkelijker gemaakt om gegevens in accounts te beheren of te verwijderen", stelde een Google-woordvoerder toen.

Eerdere gesprekken hielpen niet

De Consumentenbond voert de zaak samen met de Stichting Bescherming Privacybelangen. De voorzitter van de stichting, Ada van der Veer, zegt in een toelichting: "De Stichting heeft met Google over al deze zaken gesproken, zonder resultaat. Het is nu aan de rechter om de praktijken van Google een halt toe te roepen."

Bron: De Consumentenbond/ANP