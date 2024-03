Strafrechtelijk onderzoek Babboe: "Grote risico's voor bakfietsbezitter"

© W. Bulach (via Wikimedia Commons)

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar bakfietsfabrikant Babboe. Het bedrijf heeft toezicht door de NVWA ondermijnd en "grote risico's genomen met de veiligheid van mensen", aldus een woordvoerder.

De fietsfabrikant is in opspraak geraakt doordat verschillende bakfietsmodellen onveilig bleken te zijn.

In februari moest Babboe op last van de NVWA voorlopig stoppen met het verkopen van zijn bakfietsen en werden reeds verkochte fietsen terugroepen. De toezichthouder concludeerde na onderzoek dat in de afgelopen jaren honderden frames zijn gebroken. Babboe zou geen goed onderzoek hebben gedaan naar de oorzaken en geen maatregelen hebben genomen.