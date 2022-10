Stinkt je vaatwasser? Met deze tips neutraliseer je de vieze geur

28 okt. 2022 - 11:14

Soms kunnen die vieze geurtjes ook ontstaan als je consequent te weinig of verkeerd vaatwasmiddel gebruikt. Ik gebruik al meer dan 50 jaar een vaatwasmachine (echtgenote en ik werkten bij AEG op de afdeling die o.m vaatwasmachines op de markt bracht, vandaar) en heb dit nog nooit meegemaakt. Wat ik nooit doe is van die combimiddelen zakjes/capsules/tabletten gebruiken maar gewoon vaatwasmiddel (en wel het goedkoopste middel dat verkrijgbaar is, nu bij Jumbo 3 kg "Vaatwaspoeder", fles voor €8,49) plus naspoelmiddel (ook het goedkoopste van Jumbo of AH, want die zijn hetzelfde) en regeneratiezout. Wel zorg ik altijd dat de zwaarste vervuiling van de in de machine geplaatste borden, pannen etc. is afgespoeld. Zeker, nu ik als weduwnaar alleen ben, de machine maar een keer of twee in de week draait is dat (licht!) voorspoelen onder de kraan zeker aan te raden. Wel merk ik dat de techniek enorm vooruit is gegaan want de oude machine (was 17 jaar) raakte recent de defect en is kort geleden vervangen door een nieuw exemplaar. Dat neemt veel minder energie en was veel schoner dan ik gewend was.