Stinkt de afvoer? Zo komt het en zo ga je de vieze geur te lijf!

Het kan weleens voorkomen dat de afvoer in je keuken of badkamer stinkt. Heel vervelend natuurlijk. Wat veroorzaakt die penetrante, allesoverheersende rioollucht? En hoe kom je weer van die stank af?

Stefan Hardt werkt als loodgieter door heel Brabant en in een klein stukje Zeeland. "Ik doe in hoofdzaak rioleringen", zegt hij. Het fenomeen stinkende afvoer kent hij met zijn 16 jaar ervaring maar al te goed. Meerdere keren per week rukt hij uit omdat er een melding van stank in huis is binnengekomen.

Die kenmerkende stank, waar komt die vandaan?

De penetrante lucht komt niet van vieze resten die in je gootsteen of wastafel zijn blijven zitten, legt de loodgieter uit. "Meestal liggen de leidingen van de riolering dan niet zoals het hoort, of is er een afvoer niet goed aangesloten", aldus Hardt. "Er kan ook ergens een gaatje in een rioolbuis zitten, dat gedicht moet worden”, noemt hij nog een oorzaak. “Of er zit ergens in de riolering van je huis een verstopping." Dat laatste komt vaak voor, geeft de loodgieter aan.

Hoopje vuil is vaak het begin van de stankoverlast

Bij verstopping verwacht je misschien dat het water helemaal niet meer doorstroomt. Dat is niet altijd het geval. Een hoopje vuil in het riool wordt ook al een (kleine) verstopping genoemd. "Als je dan water wegspoelt, krijg je een soort luchtverplaatsing vanwege de verstopping in de buis. Het water in de sifon in je keukenkastje of onder de wastafel wordt als het ware weggetrokken”, legt de loodgieter uit. "En als er geen water in de sifon staat, ontstaat er een open riool. Daardoor krijg je de vieze lucht in huis." De sifon, met zijn kenmerkende zwanenhals, zorgt er normaal gesproken voor dat er juist géén vieze luchtjes vrij kunnen komen uit de afvoer van de wastafel of douchebak.

Wat is die geur?

De geur die je ruikt is een soort gas dat in het rioolstelsel hangt. “Waar je het riool ook opentrekt, overal ruik je dezelfde lucht”, aldus de loodgieter. In de rioleringen komt van alles bijeen. Van ontlasting en urine van doorgetrokken toiletten tot afvalwater uit de keuken. Komt dat samen? Dan doen schimmels en bacteriën hun werk, met de kenmerkende rioollucht tot gevolg.

Wat kun je zelf eraan doen?

Als de bedwelmende stank uit je gootsteen, wastafel of douche opstijgt, kun je zelf een paar dingen doen om het te verhelpen. Loodgieter Hardt heeft de volgende tips:

- Goed doorspoelen

Goed spoelen, raadt de loodgieter als eerste aan. Neem geen koud water, maar laat heet water even flink doorlopen. Dit kan ervoor zorgen dat de verstopping in de rioolbuis wordt weggespoeld.

- Met een schep soda

Je kunt ook een flinke schep soda door het hete water doen. Daarmee ontvet je als het ware de afvoerleidingen en kun je kleine verstoppingen verhelpen.

- Of met afwasmiddel

Wat je ook kunt gebruiken is afwasmiddel in plaats van soda. Dat heeft ook een ontvettend effect, aldus loodgieter Hardt. Uiteraard ook weer in combinatie met flink wat warm, stromend water.

- Spoel preventief

De loodgieter raadt mensen aan om een keer in de twee of drie weken preventief te spoelen op deze manier. Met heet water en eventueel soda of een flinke scheut afwasmiddel. Dat houdt de leidingen schoon aan de binnenkant en voorkomt verstoppingen en een stankuitbraak.

‘Ga verstopping niet te lijf met de ontstopper’

Loopt je water slecht weg? Ga dan niet met een rubberen ontstopper in de weer, adviseert de loodgieter. "Daar wordt het niet beter van. Wat je zelf kunt proberen is de leiding schoonzuigen met een waterstofzuiger. Die zijn verkrijgbaar bij de bouwmarkt. Ook bij een beginnende verstopping kan dit werken."

Helpt spoelen niet? Roep dan hulp in

Heeft flink doorspoelen geen positieve uitwerking en blijf je last houden van de vieze lucht? Dan is het toch tijd om er een vakman bij te halen.

Iemand als een loodgieter kan je afvoer professioneel van verstoppingen ontdoen, bijvoorbeeld met behulp van een ketting, waardoor je weer schone leidingen hebt. "Als wij het doen, dan reinigen we de hele leiding. Dat gaat langer mee", zegt Hardt.

De loodgieter kan ook kijken of de stank niet is te wijten aan een gaatje in de riolering in je huis. "Daarvoor blazen we rook door de riolering", legt hij uit. "Waar de rook eruit komt, zit er een lek." Als dat is gedicht ben je ook van de stank af.

Haal je de vakman erbij? Vraag vooraf wel even wat het gaat kosten, zodat je achteraf niet op een gepeperde rekening wordt getrakteerd.