Stijging vaste lasten: de inflatie hakt er nog steeds flink in

13 sep. 2023 - 11:48

Ik snap best dat de olie prijzen omhoog of omlaag gaan maar ik snap niet dat een demissionaire regering nu al kan besluiten om de accijns bijv. op benzine in januari kan verhogen met meer dan 20%. Het duurste in heel Europa misschien Wereld ? Nederland is heel rijk, wij hebben het zo goed !!!! Wel koploper met voedsel banken.