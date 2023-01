Stijging kinderopvangtoeslag niet genoeg: lage inkomens hardst geraakt

Ondanks dat de kinderopvangtoeslag nog een extra keer verhoogd is , is deze niet genoeg om de kostenstijgingen te dekken. Dat meldt de Volkskrant. Vooral degenen met lage inkomens moeten door het hogere uurtarief waarschijnlijk meer bijbetalen.

Voor lage inkomens betaalt de overheid het grootste gedeelte van de kosten, namelijk tot 96 procent. Deze vergoeding geldt echter alleen tot een maximumtarief van 9,12 euro per uur.

Het gemiddelde uurtarief van de kinderopvang stijgt in 2023 door de inflatie naar 9,72 euro, wat betekent dat lage inkomens de extra 60 cent die boven de maximale vergoeding uitkomen, dus zelf moeten betalen, aldus de krant.

Nettobijdrage.nl berekende voor de Volkskrant hoeveel de eigen bijdrage per jaar omhooggaat. In 2023 betaalt een eenoudergezin met een inkomen tot 27 duizend euro voor drie dagen opvang voor twee kinderen geen 2.746, maar 3.509 euro per jaar.