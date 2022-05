Veel verkeersslachtoffers fietser van 55 jaar of ouder 13-04-2022 • leestijd 2 minuten • 77 keer bekeken • bewaren

Uit onderzoek van VeiligheidNL blijkt dat het aantal verkeersslachtoffers met 18 procent is gestegen ten opzichte van tien jaar gelden. Het kenniscentrum voor letselpreventie zegt dat in 2020 110.000 verkeersslachtoffers behandeld zijn op de Spoedeisende Hulp (SEH), waarvan 66.600 met ernstig letsel. Wat opviel is dat het bij een derde van de laatstgenoemde slachtoffers om fietsers van 55 jaar of ouder gaat.

Hoewel verschillende overheden de ambitie hadden om via het Strategisch Plan Verkeersveiligheid voor ‘nul verkeersslachtoffers in 2050’, is de prognose nu dat zonder adequaat ingrijpen het aantal verkeersslachtoffers alleen maar zal stijgen. Dit komt neer op meer dan 75.000 SEH bezoeken in 2050.

Bijna de helft 55-plus

Twee derde van alle verkeersslachtoffers in 2020 bleken fietsers. Daarvan waren 44 procent 55 jaar en ouder. In het vervolgonderzoek ‘fietsongevallen 2021’ is te zien dat er meer ongelukken waren met elektrische fiets.

Het onderzoek laat ook zien dat je met het rijden van een elektrische fiets een verhoogd risico op letsel loopt waarvoor SEH-behandeling nodig is ten opzichte van de gewone fiets.

Bij een kwart van de fietsers ging het om hersenletsel.

Verhoogd risico bij e-bike

Martijntje Bakker, directeur/bestuurder VeiligheidNL zegt hierover het volgende: “Elektrische fietsen worden steeds normaler in het verkeer, voor jong en oud. Verdiepend onderzoek zal moeten uitwijzen hoeveel groter dat verhoogd risico is en moeten duiden welke oorzaken hier ten grondslag aan liggen.”

Fietshelmplicht

Ook bleek uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat er in 2021 207 fietsdoden vielen. Op basis van deze cijfers adviseert het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in het AD voor een plicht voor het dragen van een fietshelm voor zestigplussers. De overheid zou hier voor moeten zorgen. Als alle fietsers een helm zouden dragen zou dat 80 fietsdoden per jaar schelen.