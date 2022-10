Stijgende zorgpremie bron van zorg voor meeste Nederlanders Vandaag • leestijd 2 minuten • 62 keer bekeken • bewaren

Bijna twee derde van de Nederlanders maakt zich dit jaar zorgen om de stijgende zorgpremie. Dat meldt online vergelijker Pricewise nadat DSW dit jaar traditiegetrouw als eerste zorgverzekeraar de zorgpremie voor volgend jaar bekend maakte. In 2023 stijgt de zorgpremie bij DSW met 117 euro per jaar, tegenover 39 euro per jaar in 2022.

Na een onderzoek van Pricewise in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht, bleek dat voor 80 procent van de Nederlanders de jaarlijkse stijging geen verrassing meer is. Deze groep geeft aan dat hun zorgpremie elk jaar al hoger wordt. Vooral voor de 50-plusser, die vaak aanvullende verzekeringen heeft, is dit het geval.

Zorgen over zorgpremie begrijpelijk

Hans de Kok, directeur van Pricewise, begrijpt de zorgen over de stijgende zorgpremie. “Zeker als je het relatief hoge eigen risico in ogenschouw neemt. Geheel onverwacht is de premiestijging niet, de zorgkosten stijgen jaar in jaar uit. Die zorgpremie blijft hoe dan ook een aanslag op je maanduitgaven. Zeker als je daar de huidige energierekening bij optelt.”

Blijf passend verzekerd ondanks stijgende premie

De Kok benadrukt dat het belangrijk is om goed na te denken over een verzekering voor aanvullende zorg die je al hebt, of eventueel nodig denkt te gaan hebben. “Doe je dat niet en heb je de zorg uiteindelijk toch nodig, dan ben je waarschijnlijk nog verder van huis.”

Als voorbeeld geeft hij de kosten voor een onverzekerde wortelkanaalbehandeling. “Deze behandeling loopt zo in de honderden euro’s. Met een tandartsverzekering betaal je weliswaar iets meer per maand, maar bij een behandeling betaal je niet in een klap de behandeling zelf.”

Premie enigszins drukken

De basisverzekering van DSW is volgens De Kok hoog omdat dit een combinatiepolis is. “De consumenten hebben hierin veel vrije keuze in zorgverleners. Deze verzekering is in beginsel dus al duurder dan bijvoorbeeld een budget of naturapolis met minder vrije zorgkeuze.”

Om de premie nog een beetje te drukken, kun je volgens De Kok een hoger eigen risico instellen. Maar alleen als dat bij je voorziene zorgbehoeftes en risicoperceptie past. Mocht je er al vanuit gaan veel zorg nodig te hebben, kun je dit beter niet doen.

Bron: Pricewise