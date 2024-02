Stijgende waterschapslasten steeds meer op het bordje van huiseigenaren

11 feb. 2024 - 0:19

Wat een timing weer om de boeren in een kwaad daglicht te schetsen. Schijnbaar is deze ongelijkheid al vele jaren van toepassing maar juist nu dat boeren kapot gemaakt dienen te worden volgens met het afbraakbeleid van de heersers krijgen we deze poeha gepresenteerd. En natuurlijk worden er in zo'n kassa artikel enkel wat vage percentages genoemd... Voorlopige kosten 2024 - Kosten 2023 (2023) € 136,48 per woning (2024) € 170,30 per woning (2023) 0,012522% van de WOZ-waarde (2024) 0,015279% van de WOZ-waarde (2023) € 91,99 per hectare (ongebouwd) (2024) € 115,57 per hectare (ongebouwd) (2023) € 183,98 per hectare (wegen) (2024) € 231,14 per hectare (wegen) (2023) € 3,55 per hectare (natuurterreinen) (2024) € 4,55 per hectare (natuurterreinen) (2023) € 62,37 per vervuilingseenheid* (zuiveringsheffing) (2024) € 91,65 per vervuilingseenheid* (zuiveringsheffing) (2023) € 62,37 per vervuilingseenheid* (verontreinigingsheffing) (2024) € 91,65 per vervuilingseenheid* (verontreinigingsheffing) *Als u alleen woont betaalt u voor 1 vervuilingseenheid. Als u met meer dan 1 persoon woont, betaalt u voor 3 vervuilingseenheden. Ook als u met 2 of met 5 mensen woont. Hier nog het kostenplaatje per situatie huishoudens. https://www.waternet.nl/service-en-contact/waterschapsbelasting/kosten-waterschapsbelasting/vergelijking-2023-met-2024/ Zo worden we ook lekker afgeleid van het feit dat ze veel harder stijgen dan nodig. Waar gaat het geld daadwerkelijk heen?

