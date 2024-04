Stichting: schadeclaim tegen Google wegens schenden privacy Androidgebruikers

Stichting Massaschade & Consument start een zaak tegen techbedrijf Google. De organisatie dient een schadeclaim in, omdat Google gebruikers van besturingssysteem Android zou hebben gevolgd. Hierdoor heeft het techbedrijf veel informatie over hen verzameld.

De stichting beweert dat smartphones met Android “systematische grote hoeveelheden informatie over het smartphonegebruik naar Google sturen.” Dit kan niet worden uitgeschakeld. De telefoon houdt bij “welke apps iemand gebruikt, welke producten er besteld worden en zelfs of gebruikers liggen te slapen.” Volgens de stichting schendt dit de Europese privacyregels.

Door veel gegevens over gebruikers te verzamelen, kan Google een beeld krijgen van hun interesses en hobby's. Ook kan Google weten of iemand bijvoorbeeld op zoek is naar een nieuwe keuken. Het bedrijf kan er dan voor zorgen dat iemand advertenties van keukenstudio's uit de eigen regio te zien krijgt. Bedrijven hebben er veel geld voor over om potentiële klanten zo al te bereiken voordat ze een voet in de eigen winkel hebben gezet.