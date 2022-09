Stevige huurverlaging voor huurders in slecht geïsoleerde woning

23 sep. 2022 - 14:12

Hoe gaan ze dubbelglas dan kwalificeren dat al 45 jaar oud is en in lekke en deels zelfs rottende kozijnen zit. Het isoleert absoluut niet meer maar de woning heeft wel label F in plaats van G hierdoor. Het is 45 jaar geleden aan de voorkant ook nog voor de helft door ons betaald en 35 jaar geleden middels een huurverhoging de achterkant deels dubbelglas (bovenlichten niet) met een kozijn dat nu al jaren in feite los staat van muur en vloer (zelf dichtgetimmerd en gekit voor zover mogelijk) en in de keuken een luchtrooster dat altijd open staat want het heeft nooit gefunctioneerd en kan dus niet dicht en de verhuurder heeft dit ook nooit willen verhelpen want "dat kon technisch niet want dan moest er helemaal nieuw glas in dat raam". Verder waait bij de voordeur de wind zo naar binnen want alles is zo scheef dat kieren niet goed te dichten zijn en zelfs de deur vaak erg klemt of juist niet afhankelijk van het weer. De natuurstenen dorpel is ook uitgesleten en uitgehold "maar anders moeten er nieuwe posten en een dorpel in" dus al tientallen jaren een probleem. Wij kunnen gelukkig wel doorlopend luchten door de kieren en het rooster dat altijd open staat dus de schimmelvorming door vocht blijft iets binnen de perken, dat dan weer wel. Hoezo label F in plaats van G.