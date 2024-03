Sterretje in de voorruit: wat dekt de verzekering en hoe lang kun je doorrijden? Vandaag • leestijd 4 minuten • 6435 keer bekeken • bewaren

Pets! Tijdens het rijden schrik je je te pletter door een harde tik op de voorruit. Daarna is het zoeken… waar zit die, dat vervelende sterretje? Vrijwel iedere automobilist maakt deze situatie weleens mee. Wanneer kun je door blijven rijden met een ster of barst in de voorruit en wanneer niet meer? Is dit soort schade gedekt door je autoverzekering? En kom je met ruitschade door de apk?

Niet alleen door steenslag kan er een ster in je voorruit komen. Daar kunnen diverse oorzaken voor zijn. Ook door vandalisme, afgebroken takken of vallende eikels en kastanjes in de herfst kun je een barst of ster oplopen. En soms kom je er helemaal niet achter hoe de beschadiging is ontstaan.

De vraag is hoe dan ook: wat doe je eraan? Laat je het zitten en blijf je gewoon doorrijden met een beschadigde ruit? Of is het beter om deze door een schadehersteller onder handen te laten nemen?

Lagen glas met folie

De moderne voorruit kan best tegen een stootje, letterlijk en figuurlijk. Sinds de jaren tachtig is het verplicht om autoruiten te maken van lagen glas met daartussen PVB-folie. Dat is een transparante folie die fungeert als bindmiddel. Waar vroeger een ruit in duizend stukjes uiteenviel, zal deze nu bij een harde impact door de folie bij elkaar worden gehouden. Maar omdat glas kwetsbaar blijft, bijvoorbeeld bij opspringende steentjes, kan een voorruit schade oplopen.

Doorrijden mag, repareren is verstandiger

Wettelijk gezien mag je door blijven rijden als je ruit beschadigd is. Maar het verstandigst is om een sterretje in de voorruit zo snel mogelijk laten repareren door een gespecialiseerd bedrijf. Waarom?

- Reparatie voorkomt verdere schade

Een sterretje kan uitgroeien tot een grotere beschadiging zoals een barst. Veranderingen in temperatuur, trillingen van de auto of bijvoorbeeld (nieuwe) steenslag kunnen hiervoor zorgen. De structuur van de voorruit wordt slechter, waardoor doorrijden gevaarlijker wordt. Verder maakt de moderne voorruit deel uit van de veiligheidsconstructie van de auto. Door te kiezen voor een reparatie, blijft die het beste intact.

- Voor de verkeersveiligheid

Zit de barst in de voorruit in je gezichtsveld? Dan kan dit tot gevaarlijke situaties leiden omdat je net iets over het hoofd ziet of verkeerd inschat, omdat je uitzicht is belemmerd.

Met welke ruitschade kom je wel en niet door de apk?

Alle automobilisten zijn bekend met de Algemene Periodieke Keuring. De apk is een wettelijk verplichte keuring van je auto op onder meer verkeersveiligheid.

- Schade in je gezichtsveld

Als je recht vooruit kijkt door de voorruit is een aantal beschadigingen in het gezichtsveld geoorloofd. Het gaat om verkleuringen en een sterretje kleiner dan 2 centimeter. Een enkelvoudige scheur, dus zonder vertakkingen, wordt ook door de vingers gezien’, ongeachte de lengte. Hetzelfde geldt voor krassen die kleiner zijn dan een halve centimeter. Is een beschadiging in het gezichtsveld recht vooruit groter? Dan wordt je voertuig tijdens de apk afgekeurd.

- Schade buiten je directe gezichtsveld

Buiten het directe gezichtsveld van de bestuurder zijn beschadigingen of verkleuringen met een doorsnede kleiner dan 5 centimeter nog toegestaan, inclusief een sterretje. Is de ruitschade groter, dan is dat niet toegestaan.

Kleine ster is te repareren, grote betekent een nieuwe ruit

Heeft je vooruit een ster of barst, maar beperkt deze zich tot 2 centimeter? Dan is het vaak mogelijk om met een relatief eenvoudige ingreep je ruit veilig te repareren. De glashersteller kan het sterretje of barstje met kunsthars vullen en daarna polijsten. Deze ingreep zorgt ervoor dat de schade niet uitgroeit tot iets groters.

Heb je een kleine ster of barst? Dan kun je bij een gespecialiseerd bedrijf een doorzichtige sticker eroverheen laten plakken. Wil je de ster op een later moment bijvoorbeeld laten harsen? Dan zorgt het stickertje ervoor dat de beschadiging niet erger wordt. En zo voorkom je ook dat er stof, zand en vuil in terechtkomen, wat repareren met hars op een later ogenblik lastiger zou kunnen maken.

Is de ster of barst groter dan een 2 euromunt? Dan zal de autoruitspecialist je dringend aanraden om de voorruit in z’n geheel te vervangen. Harsen of een sticker plakken, helpt dan niet meer tegen de aangerichte schade.

Hoe zit het met schade claimen en de autoverzekering?

Heb je ruitschade die echt reparatie behoeft, zoals een ster, barst of breuk? Pak dan je autoverzekering erbij.

- WA-verzekering

Bij de WA-verzekering is deze schade niet gedekt. Met deze (verplichte) standaard autoverzekering verzeker je je tegen schade die jij bij anderen veroorzaakt met je auto. Schades aan je eigen voertuig, zoals ruitschade, zijn niet gedekt.

- Beperkt-casco en allriskverzekering

Heb je een sterretje of breuk? Dan is de ruitschade bij een beperkt-casco (WA+) of allriskverzekering vaak wel gedekt. Het kan zijn dat je eigen risico moet betalen, maar dat hangt van de polis af die je hebt afgesloten. Bij sommige verzekeraars moet je tot wel 250 euro zelf betalen bij de vervanging van de voorruit. Loop de polisvoorwaarden dus nog even goed door of neem contact op met de verzekering als je twijfelt over de dekking.

- Let op naar welk autoschadebedrijf je gaat

Je verzekeringsmaatschappij heeft vaak een contract met een of meer schadeherstellers, waar je heen moet voor het schadeherstel. Ook dat is iets om goed na te gaan, voordat je per ongeluk bij een bedrijf langsgaat waarvan de rekening niet of slechts gedeeltelijk niet wordt vergoed.

- Vaak geen dekking krassen

Wil je een kras of krassen op de ruit laten repareren? Kijk dan even goed naar de polisvoorwaarden. Deze vorm van schade valt vaak buiten de dekking.

- Geen gevolgen voor de schadevrije jaren

Goed om te weten: een ster of barst laten repareren of de ruit laten vervangen, heeft geen negatieve gevolgen voor je schadevrije jaren.

Kosten reparaties

Reparatie van een sterretje is uiteraard goedkoper dan het vervangen van de hele voorruit. De prijs hiervoor ligt rond de 100 euro. Heb je alleen een WA-verzekering? Dan is het extra raadzaam om een sterretje op tijd te laten repareren met kunsthars, voordat deze uitgroeit tot een barst of breuk en de volledige ruit moet worden vervangen. Want dat kost je uiteraard meer geld.

Een volledige ruitvervanging kost al gauw 400 à 500 euro inclusief montage en btw. Het vervangen van een moderne voorruit die is toegerust met sensoren voor hulpsystemen, kan nog duurder uitvallen.