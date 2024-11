Stella en Blokker zijn failliet: waar heb je als klant nog recht op? Vandaag • leestijd 4 minuten • 913 keer bekeken • bewaren

Blokker is failliet en dreigt uit de winkelstraten te verdwijnen als er geen doorstart komt. Hetzelfde geldt voor e-bikefabrikant Stella Fietsen uit Nunspeet. Klanten zitten met vragen. Kun je nog aanspraak maken op garantie als een product stukgaat? Wat als je een aanbetaling hebt gedaan voor een e-bike van Stella? Kun je nog bij Blokker terecht met de spaarpunten van Douwe Egberts? In dit artikel zetten we enkele veel gestelde vragen over de ontstane situatie bij deze winkels op een rijtje.

- Aanbetaling gedaan voor een nieuwe Stella e-bike?

Krijg je je geld terug als je een nieuwe e-bike van Stella hebt besteld en betaald? Daarover heeft de curator op vrijdag 15 november goed nieuws naar buiten gebracht. Ja, wie een e-bike heeft gekocht die nog niet is geleverd, krijgt de aanbetaling weer terug. Daarmee mag de klant zich gelukkig prijzen, want na een faillissement kan deze bijna altijd fluiten naar zijn geld.

Volgens de curator krijgen klanten die het aangaat deze week persoonlijk een mail, zo staat er op Stella.nl. Heb je donderdag 21 november nog niks gehoord over teruggave van je geld? Dan moet je zelf in actie komen en een mail sturen naar aanbetaling@omvr.nl. Vermeld welke e-bike je hebt (aan)betaald en voeg een kopie toe van het betalingsbewijs.

- Was je e-bike net in reparatie?

Stella kent tientallen winkels waarvan de deuren op slot gingen na het bankroet. Fietsen die in reparatie waren, bleken ineens onbereikbaar voor de eigenaar. Het goede nieuws is: je fiets is jouw eigendom, daarom krijg je de e-bike weer terug. Stella neemt contact op met alle klanten die het betreft over de teruggave. Heb je woensdag 20 november niks vernomen hierover? Stuur dan een e-mail naar stella@omvr.nl en vraag hoe je je e-bike die in reparatie was weer terug kunt krijgen.

Is de fiets gerepareerd zonder dat je aanspraak kon maken op garantie? Dan moet je de reparatie wél betalen, maar je krijgt 25 procent korting op de kosten, aldus de curator.

Mogelijk is de e-bike nog niet gerepareerd. In dat geval krijg je de fiets zonder dat die is gemaakt weer terug.

Blokker is failliet, maar de winkels zijn nog open

Blokker is op 13 november failliet verklaard. Het 128 jaar oude familiebedrijf was al lange tijd nooddruftig en op zoek naar krediet, maar de zoektocht bood geen soelaas. De winkels van Blokker zijn tot nader order nog geopend, zodat er nog omzet kan worden gedraaid voor de schuldeisers. In de meeste winkels is het uitverkoop. Bestellen via de webshop is niet meer mogelijk.

- Wat als je een artikel wilt retourneren?

Blokker is op dit moment geen gewone winkel meer, omdat het door de rechter failliet is verklaard. Een artikel retourneren voor een ander product kan nog wel, laat de winkelketen weten. Geld teruggeven aan de kassa voor een product dat niet bevalt, wordt niet meer gedaan. De curator houdt geld dat nog in de winkelketen zit vast voor de schuldeisers.

- Wat als je een product wilt laten repareren onder garantie?

Gaat je e-bike van Stella stuk of vertoont een artikel van Blokker kuren? Voor wettelijke garantie is het belangrijk dat je in eerste instantie contact opneemt met de verkoper en niet met de fabrikant. Maar voor garantie aankloppen bij de winkel gaat helaas niet meer omdat Stella en Blokker failliet zijn.

Naast de wettelijke garantie bestaat er ook nog zoiets als fabrieks- of verkopersgarantie. Deze vormt een aanvulling op de wettelijke garantie waar je als consument recht op hebt. Let wel, een fabrikant verleent deze extra garantie niet altijd.

Vertoont bijvoorbeeld een koffiezetapparaat of stofzuiger van Blokker of de elektrische motor van een Stella-fiets kuren? Controleer of de fabrikant fabrieksgarantie heeft afgegeven. In de garantievoorwaarden kun je terugvinden wat er gedaan kan worden als het product kapotgaat en hoelang je aansprak kunt maken op fabrieksgarantie.

- Blokker-cadeaukaart of -punten geldig of niet?

Blokker heeft cadeaukaarten uitgegeven. Die zijn nog geldig tot en met 24 november, meldt de winkelketen. Je kunt er echter niet in alle filialen mee terecht. 45 Blokker-winkels worden namelijk gerund door franchisenemers. Die nemen geen Blokker-cadeaukaarten meer aan.

Verder geeft de winkelketen te kennen dat gespaarde Blokker-punten niet meer ingewisseld kunnen worden in de winkel. Aan de kassa wordt de klantenkaart ook niet meer gescand.

- DE-spaarpunten verzilveren kan nog bij Blokker

Heb je trouw spaarpunten van Douwe Egberts uitgeknipt en opgespaard? Op dit moment is het nog mogelijk om deze in te leveren en besteden bij Blokker-winkels. En ter geruststelling: de punten blijven hun waarde behouden. Kijk voor antwoord op veel gestelde vragen over de spaarpunten ook op DE.nl.

- Heb je iets besteld via de webshop van Blokker?

Heb je een aankoop gedaan via Blokker.nl maar nog niks ontvangen? Dan is de kans groot dat je het geld kwijt bent. Je kunt nog een vordering op het product indienen bij de curator. Stuur dan het aankoopbewijs mee. Je claim kun je indienen via deze webpagina, via de button ‘Vordering indienen.’

Helaas staan consumenten niet vooraan in de rij als het om vorderingen gaat. Bedrijven of bijvoorbeeld de Belastingdienst gaan voor.

Doorstart of geen doorstart?

De curatoren van Blokker en Stella Fietsen zijn op het moment van publicatie van dit artikel nog in gesprek met overnamekandidaten. Het kan zijn dat de winkels worden overgenomen en weer opengaan, al dan niet in afgeslankte vorm. Mocht er een overname komen, houd dan goed de voorwaarden in de gaten waaronder dit is gedaan. Een nieuwe eigenaar is niet verplicht om lopende bestellingen of garantieverplichtingen over te nemen.