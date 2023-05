Stek je planten en breid je plantencollectie (kosteloos) uit • 03-05-2023 • leestijd 7 minuten • 11799 keer bekeken • bewaren

Kamerplanten zorgen voor veel sfeer in huis, maar zijn soms best prijzig. Heb je al wat planten thuis staan? Dan kun je ze ook stekken! Door je plant te stekken, kun je nieuwe planten kweken. Zo breid je jouw plantencollectie uit en als je wilt, kun je ook je stekjes weggeven of ruilen met vrienden of familie. Wil je weten hoe je dit doet en welke planten hier erg geschikt voor zijn?

We gaan in dit artikel in gesprek met Iris van Vliet, die het Instagram-account Mama Botanica beheert. Het account is razend populair en heeft meer dan 91 duizend trouwe volgers. Je vindt er content over het stekken van planten, maar ook andere verzorgingstips om jouw planten zo mooi en gezond mogelijk te houden. We vroegen Iris om tips voor beginners voor het stekken van kamerplanten.

Wat heb je nodig om een plant te stekken?

Om te beginnen is het handig om eerst alle benodigdheden te verzamelen. Maar wat heb je nodig? Mama Botanica zegt: "Ten eerste een plant natuurlijk (haha), daarnaast heb je een scherp mesje of een schaar nodig om het stekje van de moederplant af te halen."

Ze vervolgt: "Verder heb je uiteraard vaasjes en potjes nodig om het stekje in te zetten en een beetje water of een potje met potgrond, als je je stekje meteen in de grond wilt zetten."

Welke stekmethodes zijn geschikt voor beginners?

Er zijn veel verschillende planten die op verschillende manieren kunnen worden gestekt. Maar welke stekmethode is het makkelijkst voor de beginnende stekker?

"Het ligt eraan welke plant je wilt gaan stekken. Als je vetplanten of cactussen wilt stekken dan zou ik ze meteen in de grond zetten. Maar omdat deze planten er best lang over doen om te gaan groeien, zou ik als beginnende stekker niet met vetplanten of cactussen starten. Je kan het beste kiezen voor planten die snel gaan wortelen, omdat je deze dan snel kan overzetten naar een pot."

"Heb je nog nooit of niet zo vaak een plant gestekt? Dan zou ik beginnen met het stekken van planten die kunnen wortelen in water. Dat zijn de meeste bladplanten. Als je het stekje in een doorzichtig vaasje hebt gezet, kun je gemakkelijk bijhouden hoeveel de wortels zijn gegroeid. Bij deze manier van stekken heb je weinig zorg aan het stekje. Je hoeft enkel het water van het stekje zo nu en dan te verversen tot de wortels van het plantje klaar zijn om de potgrond in te gaan."

Welke planten zijn het beste geschikt om te stekken?

Zoals Mama Botanica aangeeft, kun je enorm veel planten stekken. Uiteraard verschilt hierin wel de moeilijkheidsgraad per plant. We vroegen haar daarom welke planten het beste zijn om te stekken. Ze gaf ons een lijstje van vijf planten:

Pannenkoekenplant

"De pannenkoekplant is enorm makkelijk om te stekken. Dit plantje groeit namelijk zijn eigen stekjes. Rondom de moederplant ontstaan kleine plantjes die je gemakkelijk kan weghalen. Laat het stekje groeien totdat het zo'n vijf blaadjes heeft. Als je de stekjes eraf haalt, kun je ze direct in het water zetten om te wortelen. Heeft het stekje al wortels? Dan kun je het stekje direct in vochtige potgrond zetten."

Graslelie

"De graslelie groeit lange stengels waar bloemetjes aankomen. Die bloemetjes veranderen in kleine plantjes die je vervolgens kan stekken. Je kan ze in het water laten wortelen tot de wortels lang genoeg zijn om over te gaan naar potgrond."

Epipremnum (ook bekend als de drakenklimop)

"De Epipremnum groeit naast mooie blaadjes ook luchtwortels, dat zijn de bruine knobbels die je op de stengel vindt. Deze luchtwortels komen goed van pas bij het stekken. Je snijdt een stengel van de plant af waaraan een blaadje en een luchtwortel zitten. Je zet vervolgens de stengel in het water en je zorgt ervoor dat de luchtwortel onder het water staat. Deze luchtwortel zal uiteindelijk verder wortelen tot je het plantje kan overzetten naar de potgrond."

Monstera (gatenplant)

"De Monstera komt in allerlei variaties en is net zo makkelijk te stekken als de Epipremnum. Je doet het namelijk op precies dezelfde manier. Zet de stengel met blad en luchtwortel in het water en zorg ook hier dat de luchtwortel onder water staat om goed te kunnen wortelen."

Tradescantia (wordt ook wel de vaderplant genoemd)

"Ook de Tradescantia is makkelijk te stekken. Deze stekje wortelen namelijk heel snel. Je knipt de stengel van vijf tot tien centimeter lang van de plant, haalt wat van de onderste blaadjes af en zet vervolgens de stengel in een vaasje met water. Nu hoef je enkel nog te wachten tot de wortels groot genoeg zijn."

Voor een beginner zijn deze planten het makkelijkst om te stekken, waardoor de slagingskans van jouw stekje groter is. Wil je graag vetplantjes of cactussen stekken? Dat kan ook, maar hier heb je wel meer geduld voor nodig, omdat deze erg langzaam groeien.

Kun je in een stappenplan uitleggen hoe je een plant stekt?

Niet elke plant stek je op dezelfde manier, maar als Mama Botanica een algemeen stappenplan zou moeten geven dan ziet dat er zo uit:

Stap 1

Haal een stekje van de moederplant.

Stap 2

Zorg ervoor dat je een steeltje hebt met minimaal één blaadje, bij planten met erg kleine blaadjes laat je er meer blaadjes aan zitten.

Stap 3

Zet het stekje in een vaasje met water.

Stap 4

Ververs om de week het water in het vaasje.

Stap 5

Wacht tot de wortels ongeveer vijf tot tien centimeter lang zijn, voordat je hem in de potgrond stopt. In het geval van grotere planten is het handiger om de wortels wat langer te laten groeien.

Stap 6

Verplaats je stekje naar een potje met potgrond en zorg ervoor dat je de grond lichtvochtig houdt om het stekje te laten wennen aan zijn nieuwe omgeving.

Onder welke omstandigheden groeit een stekje het best?

Als je stekje eenmaal in het water of in de potgrond staat, is het belangrijk dat je het stekje optimaal verzorgt. Water en licht zijn belangrijke factoren in het groeiproces van de plant. Maar niet elke plant houdt van evenveel water of licht.

Licht

"Stekjes staan het liefst in indirect licht. Het is dus belangrijk dat je jouw stekje niet in de volle zon zet, omdat dan de nieuwe blaadjes kunnen verdrogen. Verder helpt het om je stekje ergens neer te zetten waar het net ietsjes warmer is. Denk hierbij aan 20 tot 22 graden. Warmte stimuleert de groei, waardoor jouw stekje sneller zijn wortels kan groeien. Let er wel op dat je jouw stekje niet boven de verwarming zet, dit kan namelijk zorgen voor uitdroging."

Water

"Stekjes hebben over het algemeen veel water nodig, omdat ze nog hard moeten groeien. Stel de potgrond valt droog, dan kan de wortel van jouw stekje verdrogen en dus misschien doodgaan."

"Stek je cactussen en vetplanten? Let er dan op dat deze minder water nodig hebben dan andere stekjes. Deze stekjes moeten tussendoor droogvallen."

Hoelang duurt het tot je een plant kan overzetten naar potgrond?

Wanneer mag je je jonge stek overzetten naar de potgrond? "Dit ligt natuurlijk aan welke plant je hebt gestekt", legt Iris van Vliet uit. "Sommige stekjes groeien nou eenmaal sneller dan de ander. Het ligt ook aan het seizoen, nu in de lente en zomer wortelen ze sneller."

"Kijk naar hoelang de wortels zijn van jouw stekje. De meeste stekjes hebben een wortel van ongeveer vijf tot tien centimeter nodig om zich goed te kunnen wortelen in de potgrond. Het is ook fijn als ze al een beetje vertakt zijn en er stevig uitzien. Ben je niet helemaal zeker of jouw plant klaar is om de transitie te maken naar potgrond? Wacht dan het liefst iets langer, het kan geen kwaad als je stekje nog iets langer in het water blijft staan."

Welke stekfouten kun je gemakkelijk voorkomen?

Mama Botanica geeft aan dat er twee veel gemaakte stekfouten zijn die je gemakkelijk kan voorkomen. "Vooral tijdens het water geven kan je de fout in gaan: te veel of te weinig water is een groot probleem bij kamerplanten. Zorg ervoor dat de grond licht vochtig blijft, zodat jouw stekje even kan wennen na zijn tijd in enkel water."

"Een andere veel gemaakte fout is het stekje te vroeg in de potgrond zetten. Als de wortels van jouw stekje nog te klein zijn, kan jouw plantje het moeilijk krijgen. Heb dus nog even geduld en laat hem altijd lang genoeg wortelen in het water."

Drie extra tips voor de beginnende stekker

Mama Botanica heeft tot besluit nog drie tips voor de beginner:

Tip 1

Vooral als je net begint, zal het even wennen zijn hoe je je stekjes precies snijdt en verzorgt. Het kan dus gebeuren dat jouw stekje het bij de eerste keer proberen niet overleeft. Probeer dus meerdere stekjes van dezelfde plant te maken. Op deze manier heb je een grotere kans dat één van jouw stekjes het overleeft en zich ontpopt tot een grote plant.

Tip 2

Wil je een grote plant? Laat jouw stekje dan niet alleen in een pot staan. Vaak groeit er uit één stekje maar één stengel. Je kan in dit geval het best meerdere stekjes bij elkaar zetten in de potgrond om een volle plant te kweken.

Tip 3

Je kunt je stekjes ruilen met andere plantenliefhebbers. Tegenwoordig kun je via social media heel makkelijk in contact komen met elkaar via bijvoorbeeld verschillende plantenruil Facebookgroepen. Ook zie je steeds vaker een 'stekjesbieb': dit is hetzelfde idee als een buitenbieb, maar in plaats van boeken ruil je stekjes. In zo'n bieb staan dan allemaal stekjes waarvan je een kan pakken als je er zelf ook eentje toevoegt.

