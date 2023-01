Steeds meer tweeverdieners

Daarin lijkt een maatschappelijke verandering zichtbaar, want in de vorige eeuw stopten veel vrouwen met werken nadat zij moeder werden. Dat kwam voornamelijk doordat het ‘de norm’ was. Dat is tegenwoordig veranderd. "Tegenwoordig stoppen nog maar weinig vrouwen met werken na het krijgen van kinderen", zo geven de onderzoekers aan.