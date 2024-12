Steeds meer Nederlanders slachtoffer van een ‘infostealer’: zo bescherm je jezelf Vandaag • leestijd 2 minuten • 4672 keer bekeken • bewaren

De telefoons en pc’s van tienduizenden Nederlanders zijn besmet geraakt met een 'infostealer', meldt RTL Nieuws. Zonder dat je het doorhebt, steelt dit virus privégegevens, zoals je zoekgeschiedenis en wachtwoorden. Nadat de infostealer de gegevens heeft verzameld, worden ze online te koop aangeboden op bijvoorbeeld Telegram of het darkweb.

Cybercriminelen kopen de gestolen gegevens vervolgens op. Zij gebruiken die bijvoorbeeld om bankrekeningen te plunderen, bitcoins te stelen, webshopaccounts te hacken en WhatsApp over te nemen. Naar schatting zijn meer dan 40.000 Nederlandse computers en telefoons besmet met een infostealer, meldt RTL.

Spionageprogramma

De infostealer is een spionageprogramma. De schadelijke software wordt stiekem mee gedownload als je iets van internet haalt, bijvoorbeeld een film. Meestal zit het verstopt in illegale software. Maar het kan ook in legale software zitten. Bijvoorbeeld in het besturingsprogramma van een printer of een app om WhatsApp stickers mee te maken.

Doordat infostealers heel makkelijk te verstoppen zijn, worden ze vaak niet opgemerkt door antivirusscanners. Het programmatje doet stilletjes zijn werk op de achtergrond.

Hoe weet je of jouw computer besmet is geraakt met een infostealer?

Als je door hebt dat je computer besmet is geraakt met een infostealer is het vaak al te laat. Je kunt het bijvoorbeeld merken aan onverwachte activiteiten op je accounts. Bijvoorbeeld meldingen dat er is geprobeerd in te loggen op je social media-accounts of bankapps via onbekende apparaten.

Dat je computer ineens aanzienlijk langzamer is geworden, kan ook een signaal zijn van de aanwezigheid van een infostealervirus.

Wees waakzaam als je nieuwe programmaatjes opmerkt die je niet zelf hebt geïnstalleerd. In Windows Taakbeheer kun je zien welke programma's er actief op je pc draaien. Je kunt de namen daarvan opzoeken op het internet om te zien of deze misschien malware zijn.

Hoe kun je jezelf tegen infostealers beschermen?

Wat kun je doen om je pc of telefoon te wapenen tegen een infostealer?

1. Download alleen legale software en van officiële aanbieders zoals de Microsoft Store en Play Store. Pas op met andere downloadsites.

2. Controleer welke spelletjes je kinderen op je apparaten installeren en van welke aanbieders deze afkomstig zijn.

3. Zorg voor een goede virusscanner. Maar let op: niet alle virusscanners merken infostealers op!

RTL haalt experts aan die een aantal geschikte antivirusprogramma's aanraden ten aanzien van het opsporen van infostealers. Het gaat om Hitman Pro (19 euro per jaar, voor Windows) of Sophos Home (49 euro per jaar, voor Windows en Mac). Deze programma's bieden een gratis proefperiode aan. Controleer de gebruiksvoorwaarden, als je deze gebruikt.

Bezitters van een Android-smartphone kunnen Intercept X van Sophos (gratis) gebruiken om een infectie met infostealers op te sporen.

4. Zorg dat je altijd de nieuwste updates op je computer en telefoon hebt geïnstalleerd.

5. Gebruikers van MacOS en iOS zijn minder kwetsbaar dan Windows- of Androidgebruikers.

Wil je weten of jouw pc is geïnfecteerd met een infostealer? Via de site van softwarebeveiligingsbedrijf ESET kun je hier jouw computer scannen.