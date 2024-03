Nederlanders beschermen persoonlijke gegevens online steeds beter Vandaag • leestijd 2 minuten • 722 keer bekeken • bewaren

Een groeiend aantal Nederlanders neemt maatregelen om hun persoonlijke gegevens online te beschermen. In 2022 nam 89 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder deze voorzorgsmaatregelen, een significante toename ten opzichte van 82 procent in 2021, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tegelijkertijd blijkt dat slachtoffers van onlinecriminaliteit maar weinig aangifte doen.

Het onderzoek, genaamd 'ICT-gebruik van huishoudens en personen', werd uitgevoerd in alle EU-landen op dezelfde wijze. Ongeveer 6500 Nederlanders van 12 jaar of ouder aan de enquête deelgenomen.

Voorzichtiger met online delen van gegevens

Nederlanders waren voorzichtiger met het plaatsen van persoonlijke gegevens op internet dan twee jaar eerder. Van de mensen van 12 jaar of ouder heeft naar eigen zeggen 78 procent toegang tot locatiegegevens beperkt of geweigerd. In 2021 was dit 70 procent

Daarnaast heeft 70 procent de toegang tot profielgegevens beperkt, tegenover 55 procent in 2021. Ruim 60 procent stond niet toe dat hun persoonlijke gegevens voor commerciële doeleinden werden gebruikt. In 2021 was dit 68 procent.

Van de 65-plussers is 74 procent actief bezig met de bescherming van persoonlijke informatie op internet. Van de 12- tot 65-jarigen doet 93 procent dit.

Slachtoffers onlinecriminaliteit doen niet vaak aangifte, verdachten nauwelijks in beeld

Tegelijkertijd blijkt dat als Nederlanders te maken krijgen met het lekken van persoonlijke gegevens zij daar vaak geen aangifte van doen. Dit komt naar voren uit een ander onderzoek dat is verricht door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC).

Onlinecriminaliteit, waar naast cybercrime ook andere vormen van fraude en oplichting onder vallen, wordt slechts in 13 procent van de gevallen aan de politie gemeld. Van maar 8 procent wordt aangifte gedaan.

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat bij slechts 10 procent van de aangiftes van onlinecriminaliteit een verdachte in beeld komt.

“Te weinig expertise bij politie voor aanpak onlinecriminaliteit”

Dat aandeel is dus al erg laag, maar zo'n aangifte strandt ook relatief vaak. In de meeste gevallen blijft het vinden van een verdachte uit, terwijl onlinecriminaliteit tegenwoordig "tot de grootste vorm van criminaliteit behoort".