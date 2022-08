Volgens de GGD regio Utrecht registeren ze steeds meer mensen zonder zorgverzekering, dat meldt de Telegraaf. Zorginstellingen deden afgelopen jaar 1200 meldingen over onverzekerde personen bij de gezondheidsdienst. Dat komt neer op gemiddeld 100 per maand, tien keer zoveel als in 2017.

Wie in Nederland woont, is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Toch doet lang niet iedereen dit. "Dit kan komen uit onbekendheid met de wet- en regelgeving. Mensen die zich voor het eerst in Nederland vestigen of mensen die niet in Nederland wonen maar wel werken, weten niet altijd dat ze zich als verzekeringsplichtige moeten inschrijven", aldus een woordvoerder van de GGD tegen de krant.