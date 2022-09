Steeds meer mensen met schulden; problemen verwacht door peperdure commerciële schuldhulp Gisteren • leestijd 3 minuten • 158 keer bekeken • bewaren

Een toenemend aantal mensen dreigt in grote problemen terecht te komen door de vaak hoge kosten die worden gerekend door commerciële schuldhulpverleners. Gemeenten bieden deze hulp gratis aan. Zij helpen volgens de NVVK, de grootste branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening momenteel echter slechts gemiddeld 90.000 mensen per jaar, terwijl er op dit moment 600.000 mensen zijn met problematische schulden.

In het zwartste scenario kan het aantal huishoudens met betaalproblemen volgens het Sociaal Planbureau bovendien oplopen tot 1,2 miljoen.

Duizenden euro’s kwijt per jaar aan commerciële hulp

De kosten van commerciële schuldhulporganisaties kunnen oplopen tot meer dan 3.000 euro per jaar per persoon ongeacht iemands aflossingscapaciteit, blijkt uit onderzoek van Kassa.

Volgens schuldenexperts biedt de Wet op het consumentenkrediet (Wck) te veel ruimte om deze kosten in rekening te brengen. Door mensen te laten tekenen voor budgetbeheer, terwijl het in de praktijk gaat om schuldhulp, is het bijvoorbeeld mogelijk de Wet te omzeilen. Voor budgetbeheer mag je namelijk wel kosten rekenen.

Als een schuldhulpverlener de overeenkomst laat ondertekenen door een schuldbemiddelingsadvocaat kan hij eveneens aan de Wet voldoen en kosten rekenen, ook als onduidelijk is wat deze advocaat precies doet. "Het is echt hard nodig dat een einde komt aan deze schimmige constructies en de wet hierop wordt aangepast", aldus schuldenexpert André Moerman.

Kassa besteedde al eerder aandacht aan deze problematiek. In de uitzending van 23 mei 2022 kwam de organisatie Actief Schuldhulp aan de orde. Ook bekend onder de namen Landelijk Schuldhulp en Direct Schuldhulp. TEKST LOOPT DOOR

Deze organisatie laat klanten 100 euro per maand betalen. 1.100 euro bij aanvang van het contract en nog eens 1100 bij het voortijdig stopzetten van het contract. De organisatie werkt voor de schuldbemiddeling samen met een advocatenkantoor. Klanten van de organisatie hebben de betreffende advocaat echter nooit ontmoet.

Werkwijze budgetbeheerder Deco

In deze uitzending laten we de werkwijze van budgetbeheerder Deco zien die voor de schuldbemiddeling eveneens samenwerkt met een advocatenkantoor. Deco werd in oktober 2021 strafrechtelijk veroordeeld voor verboden schuldbemiddeling na onderzoek van de toezichthouder, de dienst Economische Handhaving.

"Uit de uitspraak blijkt dat budgetbeheer en schuldbemiddeling in elkaar overlopen en dat mag niet", aldus Moerman. "De eigenaar van Deco is daarom veroordeeld tot een taakstraf."

Het betreffende advocatenkantoor Moerdijk laat weten sinds de uitspraak van de strafrechter geen schuldbemiddelingsdossiers meer aan te nemen van Deco. Opmerkelijk genoeg zijn de twee organisaties nog wel in hetzelfde kantoor gevestigd in Zundert. Als we bellen naar Deco en ons voordoen als klant met een schuldvraag, worden we bovendien doorverwezen naar advocatenkantoor Moerdijk.

Noordzij Bewindvoerders zijn ook bekend met werkwijze van Deco en advocatenkantoor Moerdijk. Noordzij heeft meerdere klanten overgenomen die in de problemen terecht zijn gekomen door de werkwijze van Deco en advocatenkantoor Moerdijk. "Eén van mijn cliënten, een echtpaar, is bijna haar woning kwijtgeraakt, omdat de advocaat zijn werk niet goed heeft gedaan. Wij hebben dit ternauwernood kunnen voorkomen."

Volgens advocatenkantoor Moerdijk had de betreffende cliënt echter niet goed meegewerkt aan het traject van schuldbemiddeling waardoor dat spaak liep.

Carola Schouten liet in de vorige uitzending van Kassa weten te werken aan een nieuwe wet die de problemen met de commerciële schuldhulp moet oplossen. Het is nog niet bekend wanneer dit wetsvoorstel in consultatie gaat.

Advies: neem contact op met je gemeente

De NVVK, de grootste branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening adviseert bij betaalproblemen en schulden contact op te nemen met de gemeente ondanks de capaciteitsproblemen.

Ze hoopt dat de koopkrachtsteun van het kabinet vanaf januari 2023 verlichting zal brengen en dat gemeenten mensen in de schuldhulp extra zullen ondersteunen vanuit de bijzondere bijstand.

"Mensen zitten echt volledig klem door de extreme stijging van de energierekening", vertelt woordvoerder Auke Schouwstra van de NVVK. "Budgetten zijn simpelweg niet meer sluitend te maken. We horen nu al dat dat energieleveranciers en waterbedrijven mensen dreigen af te sluiten, omdat ze de rekeningen niet meer kunnen betalen. Als er een adequaat hulppakket komt vanuit het kabinet, kan het minder erg worden dan we nu vrezen. Maar erg wordt het en is het nu ook al."