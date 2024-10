Steeds meer massaclaims in Nederland

De massaclaim van een groep ondernemers die 400 miljoen euro terugeiste van energieleverancier Vattenfall werd deze week afgewezen. Met de claim wilde men te veel betaalde kosten terugkrijgen van de energieleverancier. De rechtbank vond daar onvoldoende reden voor. Dit soort massaclaims zien we tegenwoordig vaker.

Massaclaims ontstaan vaak door een groep mensen die zich gedupeerd voelen, bijvoorbeeld doordat ze een product hebben gekocht waar iets mis mee is, of wat anders is dan werd voorgesteld.