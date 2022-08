Steeds meer jongeren werken als ZZP'er bij bezorgdiensten

Het aantal inschrijvingen in juli in de categorie platformbedrijven steeg ten opzichte van vorig jaar met 181 procent. Volgens de KVK is die stijging bijna volledig toe te schrijven aan de jongeren die zijn gaan werken voor bijvoorbeeld flits- en maaltijdbezorgdiensten. Deze groep bestaat voornamelijk uit studenten, vakantiewerkers en jongeren die in hun vrije uren bijverdienen.