Steeds meer huurders vechten met succes servicekosten aan

Het aantal huurders dat de afrekening van de servicekosten aanvecht bij de Huurcommissie is in 2023 met meer dan 60 procent gestegen naar meer dan 3800, zo blijkt uit het jaarverslag van de commissie. De huurders kregen in de meeste gevallen gelijk. Daardoor daalden hun servicekosten met gemiddeld 660 euro per jaar.

Opvallend is dat de uitspraak in 90 procent van de gevallen in het nadeel van particuliere verhuurders is. Bij geschillen met woningcorporaties krijgt de huurder meestal gelijk, maar met een percentage van 58 procent is dit minder vaak het geval dan bij particuliere verhuurders.

Niet alle extra kosten vallen onder servicekosten

Verhuurders mogen servicekosten in rekening brengen voor verschillende zaken zoals schoonmaak, gas, water, elektriciteit, tuinonderhoud of de diensten van een huismeester.

Elk jaar moeten zij vóór 1 juli een eindafrekening aan hun huurders verstrekken, waarin wordt vermeld of de werkelijke kosten van het afgelopen jaar hoger of lager uitvielen dan verwacht. Afhankelijk van deze afrekening kunnen huurders een bijbetaling verschuldigd zijn of juist geld terugkrijgen.

“Kleine particuliere verhuurders moeite met administratie”

De Huurcommissie merkt op dat met name een deel van de kleinere particuliere verhuurders moeite heeft met de administratie, waardoor ze mogelijk niet correct afrekenen. Naast de toenemende administratieve lasten zijn er ook "commerciële verhuurders die de grenzen opzoeken om via de servicekosten hun opbrengst te vergroten", aldus zittingsvoorzitter Jurriën Deckers van de commissie in een interview in het jaarverslag.

Toename klachten vermoedelijk door stijging voorschot

Dat er nu zoveel klachten binnenkomen, komt vermoedelijk doordat veel verhuurders in de afgelopen twee jaar het voorschot verhoogd hebben als reactie op de stijgende energieprijzen. Een aantal huurders wilde deze verhogingen laten onderzoeken door de commissie.

Ook bestond er twijfel onder mensen of hun verhuurder de tegemoetkoming in de energiekosten van de overheid wel voldoende doorberekende aan de huurders.

Gemeenten kunnen boetes opleggen

De Huurcommissie hoopt dat meer verhuurders nu de servicekosten correct zullen afrekenen, nu gemeenten volgens de wet boetes kunnen opleggen als zij dat nalaten te doen. Ook wordt verwacht dat volgend jaar een besluit wordt genomen dat de lijst van zaken begrenst die als servicekosten kunnen worden opgevoerd.