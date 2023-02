Steeds meer huishoudens stappen over op dynamische energiecontracten

Om goedkoper uit te zijn, stappen steeds meer huishoudens over op dynamische energiecontracten. Volgens aanbieder Zonneplan en de Vereniging van Dynamische Energieleveranciers (VvDE) kwamen er ook vorige maand weer klanten bij. Tot dusver is er nog geen sprake van stagnatie. Prijsvergelijker Independer denkt dat dit kan gebeuren als 'traditionele' leveranciers weer vaste contracten gaan aanbieden.

Op dit moment hebben volgens de VvDE van de 7 miljoen gasaansluitingen maar liefst 300.000 huishoudens en kleine bedrijven een dynamisch contract. Bij een dynamisch contract betaalt de klant de huidige inkoopprijs voor zijn energie. Bij traditionele leveranciers wordt het tarief slechts eens per maand of per paar maanden bijgesteld. De dynamische contracten houden dus de huidige inkoopprijs aan, wat zowel dalend als stijgend kan zijn.