Steeds meer diefstal op festivals: "Telefoons en sieraden gestolen" Vandaag • leestijd 3 minuten • 99 keer bekeken • bewaren

Voor veel jongeren is een bezoek aan minstens één festival min of meer vaste prik in de zomer. Helaas wordt er op festivals ook veel gestolen. Professionele dievenbendes gaan meerdere festivals af en weten ter plekke vaak in een mum van tijd hun slag te slaan. Ze hebben het vaak voorzien op portemonnees en dure spullen, zoals telefoons, sieraden en (merk)zonnebrillen. Hoe kun je diefstal op festivals voorkomen?

Je gouden ketting van je nek getrokken op een festival door een zogeheten kettingrukker? Of je mobiel gejat door een zakkenroller? Het is een scenario dat steeds vaker voorkomt. Deze vorm van diefstal – waarbij telefoons, portemonnees en waardevolle sieraden zoals gouden halskettingen het doelwit zijn – wordt steeds gebruikelijker. Kettingrukkers en zakkenrollers struinen festivals af op zoek naar jouw waardevolle ketting of telefoon.

Bestolen zonder dat je het merkt

Op 7th Sunday Festival in Erp spreken we meerdere festivalgangers over hun ervaringen met kettingrukkers en zakkenrollers. De verhalen van de slachtoffers zijn verontrustend. Bezoekers vertellen hoe ze van hun spullen werden bestolen zonder het in de gaten te hebben, vaak te midden van een enthousiaste menigte.

Dennis Maaijen van Scoped – een bedrijf dat gespecialiseerd is in kwaliteitsaudits, fraude en crowdcontrol op festivals – ziet het vaak gebeuren. De kettingrukkers en zakkenrollers zijn goed georganiseerd en weten precies waar én wanneer ze moeten toeslaan. Soms gaat het zelfs zó ver dat ze gebruikmaken van geweld of pepperspray om hun slag te slaan.

Hoe kun je diefstal op een festival voorkomen?

René Middag van de politie herkent de trend van kettingrukkers en zakkenrollers op festivals. Volgens Middag zijn festivals ideale plekken voor deze bendes. Wat kun je doen om te voorkomen dat je beroofd wordt op een festival door een kettingrukker of zakkenroller?

De festivalgangers van 7th Sunday Festival delen hun eigen tips & tricks, waardoor je ongehinderd kunt genieten van artiesten en optredens op jouw favoriete festival, zonder dat je de hele tijd bang hoeft te zijn om je spullen kwijt te raken.

Doe je spullen in een kluisje

Eén van de belangrijkste tips die we horen is om je waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis te laten. Festivalorganisatoren raden aan om gebruik te maken van lockers of kluisjes om je spullen veilig op te bergen. Als je een pincode of toegangscode op moet geven, let er dan op dat mensen niet meekijken op je scherm.

Ook is het verstandig om altijd alert te zijn en je bewust te zijn van je omgeving. Vooral in drukke gebieden zoals bij het podium of in de rij voor de bar is de kans groot dat kettingrukkers en zakkenrollers toeslaan. Het probleem met kettingrukkers en zakkenrollers op festivals is niet nieuw, maar lijkt de laatste jaren wel erger te worden.

Verberg je waardevolle spullen

Sommigen dragen hun kettingen en andere sieraden bewust onder hun kleding of gebruiken accessoires zoals heuptasjes die moeilijker toegankelijk zijn voor zakkenrollers. Daarmee kun je het dieven iets moeilijker maken.

Laat waardevolle spullen thuis of neem zo min mogelijk mee

Wat je niet mee hebt, kan ook niet worden gestolen. Je kunt dan ook overwegen om dure spullen thuis te laten. Neem bijvoorbeeld een goedkope zonnebril mee en laat je dure merkbril thuis. Met een telefoon gaat dit iets lastiger, maar door deze goed te bewaren, kun je de kans op diefstal verkleinen.

Géén spullen in je achterzak

Veel mensen stoppen waardevolle spullen in hun achterzak. Maar een ervaren dief weet zó jouw portemonnee of telefoon te stelen als deze in je achterzak zit.

Let goed op je tas

Besluit je om toch een tas bij je te houden in plaats van deze in een kluis te doen? Houd de tas goed in de gaten, laat 'm niet openstaan en laat 'm niet onbeheerd achter.