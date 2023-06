Statiegeld op blikjes leidt tot problemen in de supermarkt

26 jun. 2023 - 10:41

Hou op met al die onzin over het mileu. Dat gedoe met die blikjes was toch te voorzien, is het dat waard voor een paar blikjes die minder op de straat belanden. Thuis deden we ze in de PMD zak. Straks nog dat gedoe met de plastic bakjes van de friture of van de chinees. ik kots van al die mileu onzin en door al die dingen waar we daardoor extra moeten betalen. ik doe niks meer in een PMD zakken maar gooi nu alles gewoon bij het restafval. waarom zou ik de bakjes van de chinees bij het PMD afval doen nu ik er voor betalen moet, straks verpakkingen van de supermark. we betalen toch zo voor het produkt zoals het verkocht word. ik ben er helemaal klaar mee. Ik doe niks meer scheiden en lever ook nis meer apart in, alles gaat gewoon in de bak met restafval. Die mileu freaks gaan steeds verder en verder zolang ze hun zin steeds krijgen. Gooi maar alles lekker als restafval in de container.

