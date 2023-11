Starbucks opent hamburgertent in de VS 28-05-2014 • leestijd 1 minuten • bewaren

Starbucks opent volgende maand zijn eerste hamburgertent in de Verenigde Staten. Dit restaurant moet gasten gaan voorzien van bier, wijn, milkshakes en hamburgers.

Ketens

Dit eerste filiaal is een experiment, maar als het aanslaat onder klanten dan volgen er zeer waarschijnlijk meer restaurants. Naast Starbucks' koffieketens heeft het bedrijf reeds een luxe theehuis in New York geopend.

NU.nl