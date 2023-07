STAP maakt zich zorgen 16-09-2009 • leestijd 1 minuten • bewaren

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) maakt zich zorgen over publiciteitscampagnes van het merk Jägermeister. Door nieuwe marketingstrategieën worden volgens STAP vooral jongeren aangesproken met alle gevolgen van dien. STAP roept Jägermeister nu via een brief op te stoppen met publiciteitscampagnes gericht op jongeren.