Staking bonden gaat door ondanks loonbod van Albert Heijn

3 mei 2023 - 9:20

AH heeft het eigen gewin hoog in de bol na het succesvol invoeren van de onbetaalde arbeid (lees Slavernij) waarin de klant tevens onbetaalde kassière is. In plaats van verlaging van prijzen door de besparing op personeelskosten worden desondanks de prijzen ook nog sterk verhoogd. De zakkenvullers aan de top verhogen met dit soort in hun ogen successen schaamteloos hun inkomen en bonussen en laten de slaafse klant en de personele horigen en lijfeigenen even schaamteloos in de kou staan.