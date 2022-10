Spyware op je smartphone? Let op deze vijf signalen! Vandaag • leestijd 3 minuten • 8764 keer bekeken • bewaren

Kwaadwillenden zijn online constant op zoek naar jouw gegevens. Een smartphone is een geliefd doelwit. Wat daar niet op staat aan data! Als je even niet uitkijkt, is je telefoon besmet met spy- of malware. Soms kun je het tijdig detecteren en verwijderen, maar soms heb je minder geluk. Dan zit de meeglurende software al op je telefoon om ongemerkt je gegevens te verzamelen. Hoe weet je of jouw smartphone ‘slachtoffer’ is geworden? Let op deze vijf signalen!

Wie de appstore van Apple of Google opent, waant zich soms in een mijnenveld. Dag in dag uit wordt er nieuwe mal- en spyware gesignaleerd. Onlangs nog doken er 35 malafide apps in de Google Play Store op. Voor je er erg in hebt, heb je zo’n app met malware op je telefoon gezet. Geen prettig idee!

Hoe herken je de aanwezigheid van onwelkome software op je smartphone? Cybersecurityexperts van VPNOverview hebben een lijst van kenmerken samengesteld die kunnen wijzen op spyware in je smartphone.

1. Trage performance

Als je telefoon bijzonder sloom is, moeten er gelijk alarmbellen bij je afgaan. De kans dat je data, foto’s en documenten op de achtergrond constant worden geüpload naar een externe server is namelijk aanwezig.

Mocht je traagheid ervaren dan kun je het beste als eerste controleren of er apps op je telefoon staan die je niet herkent. Vervolgens is het altijd wijs om een antivirusprogramma je smartphone te grondig laten scannen.

2. Willekeurige reboots

Een ander kenmerk van mogelijke spyware is wanneer je telefoon op willekeurige momenten opnieuw opstart. Dit kan een teken zijn dat een hacker van op afstand toegang heeft tot je telefoon. Wanneer een software-update dit probleem niet verhelpt is een scan van je antivirusprogramma verstandig. Deze software-update knop kun je in je Instellingen-menu vinden onder het kopje ‘Algemeen’.

3. Verdachte smsjes

Je kent het wel: sms’jes over een pakketbezorging die je gemist hebt, of een familielid in nood. Vaak gaan de berichtjes gepaard met verdachte linkjes naar externe websites. Dit soort zogenaamde smishing berichten kunnen je erg veel geld kosten. Als je opvallend vaak dit soort berichten krijgt, of verzonden berichten ziet die je niet herkent, kan er sprake zijn van mal- of spyware.

4. Oververhitting

De temperatuur is buiten weer aan het dalen, dus de kans dat je telefoon oververhit raakt, wordt steeds kleiner. Warmt je telefoon wel flink op ineens? Het kan zijn dat een kwaadwillende app op de achtergrond aan het loeien is, waardoor de temperatuur van je smartphone alsnog door het dak gaat. Gelukkig hebben de meeste moderne smartphones een app-overzicht dat laat zien welke apps het meest vragen van je batterij qua verbruik.[FG1]

Dit overzicht is te vinden in je Instellingen-menu onder het kopje ‘Mobiel netwerk’ bij Applegebruikers en ‘Netwerk & Internet’ bij Androidgebruikers. Androidgebruikers hoeven dan alleen nog maar op ‘Dataverbruik’ te drukken. Zo krijg je een handig overzicht van al je apps en wat ze verbruiken. Zie je opvallende uitschieters? Dan is het verwijderen van de app de slimste optie.

5. Ongebruikelijke hoeveelheid dataverbruik

Wanneer je onwijs schrikt van je eindafrekening van je telefoonabonnement kan er ook meer aan de hand zijn. Een hacker kan op jacht zijn naar je data en het uploaden naar een externe server om te verkopen. Dit uploaden kost je erg veel data. Naast het batterijverbruik kunnen de meeste smartphones ook het dataverbruik per app laten zien. Controleer deze lijst dus zorgvuldig en verwijder elke opvallende app.