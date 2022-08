Sparen kost door inflatie steeds meer geld

6 aug. 2022 - 14:14

Inderdaad allemaal te gek voor woorden. eerst wordt je genaaid met de pensioenen door deze niet te indexeren over een periode van nu reeds 20 jaar, dan komt een wazig nieuw plan op tafel waar niemand iets van snapt (zie zwarte zwanen) gemiddelde van verloren pensioen gelden rond de 30.000 en hoger ingeleverd. Spaargelden kun je niet niets mee, investeren betekent risico lopen (zie Dexia, IDM bank (Groen Invest), begrafenis verzekeringen zgn geen winst maken, dus ook geen compensatie. Bij overlijden zelf niet mag bepalen aan wie de restanten van het ingekrompen rest vermogen mag toebedelen. Verhogingen van de huiswaarden (WOZ) waar de gemeenten weer mee plukken. Woz die niet uitbetaald wordt door verzekeringen (zou half Nederland spontaan plat branden) maar de herbouwwaarde. Dan geplukt in de kosten van de zorg door marktwerkingen, waarbij de zorg dermate duur wordt gemaakt dat alleen de ziekenverzekeraars beter van worden met vele miljarden achter de hand welk in feite naar de burger terug zou vloeien. Dan nog zoiets krankzinnigs. In basis verzekering vergoed complete kunstgebit. Heb een gedeelte nodig niet vergoed (zelfs niet bij een aanvullende verzekering), echter als je gehele rijtje tanden wel laat trekken (ook als het niet nodig is) wel vergoed???? How can. Het nu dat de economie aantrekt, tja vreemde zaak, verklaarbaar echter immers de mensen geven liever geld uit dan aan het einde van jaar voor duizenden geplukt te zijn door een systeem wat verre van normaal is.