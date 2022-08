Spaarrente blijft laag, ondanks renteverhoging ECB

Het gaat "waarschijnlijk een hele tijd duren" voordat we weer spaarrentes zien van bijvoorbeeld 3 of 4 procent, waarschuwt Amanda Bulthuis van de financiële vergelijkingssite Geld.nl.

Toch lopen de rentes op spaarrekeningen momenteel wel iets op, merkt Geld.nl. Voor vermogende klanten met meer dan 100.000 euro op de rekening gold bij veel banken de laatste tijd een negatieve spaarrente. Daar lijken de banken nu van af te willen. ING schaft de negatieve rente per 1 oktober helemaal af en bij ABN AMRO en Rabobank wordt de rente die vermogende spaarders aan de bank moeten betalen binnenkort als het goed is beperkt.

En dan is het nog maar de vraag in hoeverre de Nederlandse banken de hogere rentes van de ECB doorberekenen in hun spaarrentes. Dat komt omdat banken hier al veel spaargeld bij elkaar verzameld hebben. Zeker de grootste spelers op de markt zullen volgens Bulthuis weinig reden zien om via hogere spaarrentes weer mensen te verleiden massaal geld bij de bank te stallen.