Spaarders bij grote banken laten tot 1,8 miljard aan rente liggen

“Maar er was veel meer rendement te behalen”, legt Bulthuis uit. “De gemiddelde spaarrente op alle beschikbare spaarrekeningen in de Nederlandse markt samen van juni 2022 tot en met mei 2023 was gemiddeld 0,5 procent. Op een gemiddelde spaarrekening was er over die 176,7 miljard euro dus 875 miljoen euro aan rente te verdienen. En als ze spaarden op de spaarrekening met de hoogste rente in die periode, hadden ze gemiddeld zelfs 1,25 procent rente kunnen opstrijken, oftewel 2,2 miljard euro. Als je naar dit laatste bedrag kijkt, hebben de spaarders die enkel bij één van de grootbanken sparen dus zelfs 1,8 miljard euro aan rente laten liggen.”