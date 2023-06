SP en SGP: "Verplicht winkels om contant geld te accepteren"

16 jun. 2023 - 11:05

Tja, deze 66-jarige met een man van 80 zijn dan 'the odd ones out' want geen voorstanders van dat lastige contant geld. Alleen vervelend wanneer er weer eens iemand met een collectebus voor de deur staat te rammelen en geen andere manier van betalen aanbiedt. Jammer dan, kunnen wij dus niet geven. (Heel fijn denken we dan stiekumpjes, want organisaties die wij echt belangrijk vinden daaraan maken we wel digitaal over en, jawel, op een tijdstip dat het ONS uitkomt en niet wanneer we net gaan eten of zo....)