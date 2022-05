Sociale huurwoningen gemiddeld met 2 procent duurder

De woningcorporaties verhogen de huur van de sociale sector met gemiddeld 2 procent, dat meldt koepelorganisatie Aedes . Bij 63 procent van de woningen blijft die stijging onder de toegestane grens van 2,3 procent. Het kabinet zette dat percentage vast vanwege het coronavirus. De 2,3 procent is de inflatie van vorig jaar.

In voorgaande jaren mochten de huren van sociale huurwoningen met de inflatie, plus 1 procent stijgen. Maar voor dit jaar wordt dus nog van die extra 1 procent afgezien. Voor mensen met hogere inkomens kunnen woningcorporaties huren meer verhogen, met maximaal 50 tot 100 euro per maand, zolang dit binnen de maximale huurprijsgrens van de woning valt.